Mensen zónder migratieachtergrond zijn de nieuwe minderheid in de stad en integreren niet

Mensen zonder migratieachtergrond zijn de nieuwe minderheid in steden, concluderen onderzoekers. Maar waarom integreren zij niet met hun eigen multiculturele buren?

Het leeft in de Javastraat in Amsterdam-Oost. Muziek klinkt uit diverse winkels en supermarkten. Op straat lopen groepjes mensen met verschillende achtergronden die druk met elkaar in gesprek zijn. De Indische Buurt telt, volgens de gemeente Amsterdam, meer dan 60 procent bewoners met een migratieachtergrond.

Oftewel: mensen zónder een migratieachtergrond zijn hier in de minderheid. Integreren zij eigenlijk in hun eigen buurt? Nee, concluderen Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de VU, en maatschappelijk werker Frans Lelie in hun onderzoek Becoming a Minority. Ze ondervroegen inwoners van zes steden in vijf landen: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Malmö, Hamburg en Wenen. De stedelingen wonen in etnisch diverse buurten waar inmiddels iedereen een minderheid is.

Numerieke minderheid

Dat laatste komt steeds vaker voor in grote West-Europese steden. In 40 procent van de wijken van Amsterdam bijvoorbeeld, zijn mensen van Nederlandse afkomst inmiddels een numerieke minderheid. Nog maar één op de drie jongeren onder de vijftien uit Amsterdam heeft twee ouders die in Nederland zijn geboren.

Let wel: mensen zonder een migratieachtergrond zijn niet per definitie wit, zegt Crul, al zijn zij wel de grootste groep. “Het gaat om mensen die zelf in Nederland zijn geboren, inclusief hun ouders. Dat betekent dat er ook mensen tussen zitten die een derde generatie migratieachtergrond hebben.”

Beeld Joris van Gennip

Mensen zonder migratieachtergrond blijven in hun eigen bubbel

De onderzoekers hielden grootschalige enquêtes en interviews. Meer dan 3000 bewoners zonder migratieachtergrond uit de zes steden gaven antwoord, per stad minimaal 400 respondenten. Daarnaast werden per stad meer dan twintig interviews afgenomen. Onlangs verscheen hun boek De nieuwe minderheid. De meeste ondervraagden vinden het leven in een diverse wijk verrijkend, maar hebben weinig tot geen contact met bewoners met migratieachtergrond.

Waarom? De twee onderzoekers trekken geen harde conclusies, maar vonden wel aanwijzingen. Sommige respondenten zeggen het gevoel te hebben dat mensen met een migratieachtergrond niet op contact zitten te wachten, of zijn bang iets verkeerds te doen of te zeggen. Bovendien verwachten zij vaak dat mensen met een migratieachtergrond de eerste stap zetten. Bij andere respondenten speelt mee dat zij niet zijn opgegroeid in een diverse samenleving. “Zij hebben iets in te halen”, schrijven de onderzoekers.

Voor de ingang van de lokale supermarkt Ozyildiz helpt Ben Mulder met het uitladen van kratten. Ondertussen maakt hij met de eigenaar grapjes over elkaar. Mulder woonde vijftien jaar in de Javastraat en bezoekt de straat nog regelmatig. Hij weet als geen ander hoe het er gaat. “Nieuwe witte bewoners lopen met oogkleppen gelijk naar de Albert Heijn, terwijl er hier allerlei schatten liggen aan fruit en ook nog eens leuk contact”, zegt hij.

‘Als ouders hun kinderen naar een gemengde school sturen, verandert hun vriendengroep’

Bewoners moeten elkaar blijven ontmoeten, vindt Crul, die al dertig jaar onderzoek doet naar migratie en integratie. Dat is bevorderlijk voor de leefbaarheid van de wijk, maar dat gaat niet vanzelf. “Mensen moeten het contact echt zelf tot stand laten komen”, zegt de socioloog. Soms gaat dat op een natuurlijke manier gemakkelijker. “Bijvoorbeeld als ouders hun kinderen naar een gemengde school sturen, vaak de buurtschool. Dan zie je dat hun vriendengroep verandert.”

Dat ziet Esther de Wilde (36), nu zeven jaar bewoner van de Indische Buurt, ook. “Ik heb een tijd in de Javastraat gewerkt en dan merk je dat je gezellig contact hebt met allerlei mensen uit de buurt, maar verder blijf je in je eigen bubbel zitten.” Het lijkt wel alsof je de mensen opzoekt waar je zelf op lijkt, geeft ze toe. “Je moet er echt moeite voor doen, door hier bijvoorbeeld te werken. Uit jezelf gebeurt het niet.”

Directeur Tim Doornewaard van buurthuis de Meevaart in Amsterdam-Oost. Beeld Joris van Gennip

Even verderop naast de Javastraat bevindt zich buurthuis De Meevaart. Hier ziet directeur Tim Doornewaard erop toe dat de gemeenschap hecht blijft, vooral voor mensen in een kwetsbare positie. De kloof tussen de mensen met en zonder migratieachtergrond blijft niet onopgemerkt. “We hebben buurtbewoners en buurtgebruikers. De laatste groep voegt niet veel toe aan de buurt en weet er dan ook niet veel van. Terwijl dit van oudsher altijd een actieve buurt is geweest.”

Volgens socioloog Crul is het tijd voor een andere kijk op integratie. Het oude beleid, gericht op mensen met een migratieachtergrond, is achterhaald. Het draait er volgens Crul om dat mensen die verschillend zijn op een plezierige manier met elkaar moeten leren samenleven. “Mensen zónder migratieachtergrond moeten deze stappen ook nemen. Het moet van beide kanten komen, zodat mensen zonder een migratieachtergrond ook meer zeggenschap krijgen over hoe integreren eruit moet zien.”

