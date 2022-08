Mensen willen best helpen in Ter Apel, maar weten niet hoe

Het leek ondernemer Willem Straat uit Groningen zo'n goed idee: je zamelt geld in, koopt tentjes, en dan hoeven asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in ieder geval niet meer onder de blote hemel te slapen. “We zaten met een groep vrienden bij elkaar en zeiden: het kan toch eigenlijk niet wat daar gebeurt, laten we er wat aan doen.” Zo gezegd zo gedaan.

Lang mocht Straats initiatief echter niet duren. Vorige week zijn de tweehonderd tenten die Straat samen met vrijwilligers had geleverd weggehaald. Ze zouden niet brandveilig zijn.

Straats initiatief heeft echter een hoop losgemaakt, vertelt hij aan de telefoon. “Ik heb honderden berichtjes gekregen op LinkedIn en ook wat op Instagram.” Op Facebook mag hij van zijn vrienden niet kijken vanwege de negatieve en zelfs bedreigende reacties die hij daar krijgt.

De berichten die Straat wél leest zijn van mensen die ‘willen denken in oplossingen en niet alleen maar in doemscenario's'. “Het zijn bijvoorbeeld ondernemers die zeggen: ik wil geld doneren, maar er heeft zich ook iemand gemeld die meer af weet van brandveiligheid en zegt dat het onzin is dat de tentjes weg moesten.” Inmiddels heeft Straat ook een pro deo advocaat die hem bijstaat.

Veel verloop

Het lijkt erop dat Straat het middelpunt is geworden van mensen die iets willen doen voor de asielzoekers die in het overvolle Ter Apel moeten verblijven. Bij het Coa hebben ‘niet idioot’ veel mensen zich gemeld, laat woordvoerder Jacqueline Engbers weten. Hoe dat komt, weet ze niet. “Het is altijd moeilijker te peilen als mensen iets níet doen dan wel.” Wel denkt Engbers dat mensen “voorzichtiger” zijn geworden sinds de tenten van Straat verwijderd zijn.

“Dat de tenten zijn weggehaald had toch wat onrust tot gevolg. Daardoor ontstaat er misschien een drempel", zegt ook Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Het is voor particulieren ook ingewikkelder om te helpen bij het aanmeldcentrum. “Er is bijvoorbeeld veel verloop. Als je de ene persoon vandaag iets geeft, is er misschien morgen een ander die iets nodig heeft.”

Het is om die reden dat bijvoorbeeld de Protestantse kerkgemeente geen acties heeft om de asielzoekers te helpen. Ook is het aanmeldcentrum niet vrijuit toegankelijk, zo laat kerkgemeente De Regenboog weten.

Geen structurele oplossing

Vergeleken met de massale hulp aan Oekraïnse vluchtelingen lijkt het omtrent Ter Apel wat stil te blijven. Van der Linden legt uit dat de situatie van de mensen bij Ter Apel heel anders is dan die van Oekraïners, die bijvoorbeeld thuis bij mensen konden worden opgevangen. “Deze mensen móeten naar Ter Apel. Als ze geen asielaanvraag doen, hebben ze anders bijvoorbeeld geen recht op medische zorg.”

Willem Straat zegt nog steeds af te wachten of de gemeente gehoor geeft aan zijn oproep om de tenten in ieder geval terug te geven aan de asielzoekers. “Begrijp me goed, het gaat mij helemaal niet om de tentjes. Maar er slapen mensen in het veld en het is nog steeds een schrijnende situatie. Volgens mij heb ik niets verkeerd gedaan of iets wat niet mag. Ik snap wel dat dit geen structurele oplossing is, maar zo kan ik in ieder geval zorgen dat het tijdelijk wat beter wordt.”

