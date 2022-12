Mensen met dementie leven op in het museum

“Kijk, dit is de afdeling gevaarlijk”, zegt de jolige zeventigplusser met grijze kuif, terwijl hij steunt op de vitrine en met dichtgeknepen ogen naar de gekromde messen, een zaag en een handboor kijkt. De anderen knikken instemmend. “Jaha, ik heb ik ze alle tien nog op een rij, hoor.”

De goedgemutste grijsaard is een van vijf ouderen met dementie, die zich samen met hun begeleiders van zorginstelling Topaz hebben verzameld in wetenschapsmuseum Boerhaave in Leiden. De ‘afdeling gevaarlijk’ toont het instrumentarium van de chirurgijn, zegt museumdocent en rondleider Gerolf Heida. “Hiermee amputeerde hij ledematen, boorde hij door het schedeldak en verrichtte hij aderlatingen.”

Later vraagt Heida: “Laatst nog iemand naar de kapper geweest? Haar knippen deed de chirurgijn in de Middeleeuwen ook, zegt hij. “Een chirurgijn deed van alles, als klant moest je duidelijk zeggen wat je wilde, anders kwam je met één been thuis.”

De man met kuif: “Dat is slordig.”

Ja zuster, nee zuster

In navolging van andere musea verzorgt Rijksmuseum Boerhaave sinds kort speciale rondleidingen voor mensen met dementie. Waarom? “Omdat we niet alleen een museum voor hoogopgeleide, gezonde, witte mensen willen zijn”, zegt Desirée Hagens, senior adviseur educatie. “We doen nu ook een proef met blinden en slechtzienden, andere musea richten zich op mensen die doof zijn of autisme hebben. Het is duidelijk een trend om inclusievere programma’s aan te bieden.”

De rondleiders hebben een training gevolgd waarin ze een en ander opsteken over dementie en over de omgang met patiënten. “Ook omdat mensen soms onverwachts kunnen reageren”, zegt Hagens. “Laatst raakte iemand overmand door emoties. Dan moet je weten hoe je daar het best op reageert.”

Op deze donderdagmiddag loopt alles als gepland. Heida steekt bewust geen lange monologen af, maar stelt vragen en probeert de bezoekers te prikkelen. Een enkele keer gebeurt dat via muziek. Als de groep stopt voor een gedateerd verpleegstersuniform, klinkt Ja zuster, nee zuster. Alle vijf neuriën ze mee. Een vrouw met een meisjesachtige paardenstaart zegt dat ze operatieassistente is geweest en dat ze zo’n uniform ooit heeft gedragen. “Warm, hoor.”

Vooroordeel klopt niet

De rondleidingen voor mensen met dementie zijn op touw gezet opgezet door het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Uit onderzoek van de afdeling psychiatrie van het VUmc bleek dat de stemming van mensen met dementie aanzienlijk verbetert door het museumbezoek. “Niet alleen in het museum, maar ook daarna nog”, zegt Rose-Marie Droës, hoogleraar psychosociale hulpverlening aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Samen kijken naar kunst stimuleert de sociale interactie, zegt Droës. “Ze zeggen wat ze ervan vinden, ze luisteren, letten op. Begeleiders of mantelzorgers zijn soms verbaasd over de associaties en spontane reacties.”

Mensen met dementie en hun zorgbegeleiders in Rijksmuseum Boerhaave. Beeld Joris van Gennip

Dit soort rondleidingen laat museummedewerkers evenmin onberoerd. Droës: “Die kijken nadien positiever aan tegen deze patiënten. Ze ontdekken dat het vooroordeel van mensen die de hele dag met hun hoofd op de tafel liggen, niet klopt. Deze mensen kunnen vaak nog een jaar of tien goed functioneren en dus evengoed genieten van een museumbezoek.”

Bizarre bijwerkingen

De rondleiding in Boerhaave eindigt bij een negentiende-eeuws schilderij waarop een kind wordt gevaccineerd tegen pokken. Het kind krijgt het koepokkenvirus ingespoten, een vaccin dat goed werkte.

Heida: “U bent zelf misschien ook gevaccineerd, maar kijk eens hoe ze daar rond 1800 over dachten.” Hij deelt een A4'tje uit met daarop een spotprent uit een krant. Die toont een groep mensen met bizarre bijwerkingen.

“Er komt een dier uit de neus”, zegt de een.

“En een geit uit een been.”

“Luguber”, zegt de man met grijze kuif.

Het is de vraag wie er op de hak wordt genomen, zegt Heida op weg naar de uitgang. “Het koeienvaccin of de mensen die er bang voor zijn.”

