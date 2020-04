Meneer De Koning laat zich vrijwillig opsluiten in het verpleeghuis, om bij zijn vrouw te zijn

De verrekijker waarmee Charles de Koning twee weken lang naar zijn vrouw Adriana tuurde – zij in haar rolstoel op het balkon van het verpleeghuis, hij op de stoep – ligt nu al dagen op de achterbank van zijn auto. Hij vergat het instrument mee te nemen toen hij bepakt en bezakt aankwam bij verpleeghuis De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht.

De verrekijker is ook niet meer zo nodig, want zo onbereikbaar als Adriana was achter glas, zo dichtbij is ze nu. Sinds donderdag zit het echtpaar, dat bijna 48 jaar getrouwd is, samen op een kamertje op de vierde etage: het verpleeghuis maakt voor Charles een uitzondering op het bezoekverbod dat geldt door corona.

Er is één voorwaarde: de twee mogen niet van hun kamer af. Geen wandelingetje door de gangen van het verpleeghuis, geen frisse neus, geen kopje koffie in het restaurant of een pannetje mosselen koken in het gezamenlijke keukentje. De verpleging komt alleen eten, incontinentiemateriaal en medicatie brengen.

“In quarantaine vertoevende Charles hier”, zegt De Koning (83) dus ook als hij de telefoon opneemt. Hij lacht schamper om de situatie. Toen hij Adriana als tiener op de schaatsbaan in Rotterdam leerde kennen, had hij nooit kunnen bedenken dat hij ruim vijftig jaar later samen opgesloten in het verpleeghuis zou zitten.

De Koning voor verpleeghuis De Blije Borgh Beeld Werry Crone

Maar dit is zoveel beter dan machteloos rommelen in z'n tuintje, vindt hij. “Toen ik mij donderdag in de logeerkamer had geïnstalleerd met m'n koffers en tassen, reed de verpleging Adriana binnen. Nou, ik begon te janken als een kleine jongen. Ik omhelsde haar, zo goed en zo kwaad als het kon in haar rolstoel.”

Of ze hem nog herkende? Hij weet het niet. Ze is rustig, sinds hij er is – dat troost hem. Door haar dementie is ze, hoewel dichtbij, toch onbereikbaar. “Ik heb af en toe verbaal wat contact met haar, ze mompelt wat, zegt ja of nee. Ik hoopte dat het aan mijn gehoorapparaat lag dat ik haar niet volgde, maar dat is niet zo.”

Hij voert haar geduldig eten

De verzorging van zijn vrouw – die hij voor corona al bijna volledig op zich nam als mantelzorger – is intensief. Hij voert haar geduldig eten en deze week had Adriana ook nog buikloop. “Nu ik haar verzorg, zie ik dat ze al achteruit is gegaan in die twee weken dat ik er niet voor haar was. Dit is het begin van haar einde.”

Het huwelijk van het echtpaar dat samen naar verre landen reisde, bestaat nu uit niet veel meer dan televisie kijken, skypen met hun drie dochters (“zoiets moderns kende ik helemaal niet!”, zegt Charles) en af en toe een knuffel. Op de momenten dat Adriana met haar hoofd over zijn schouder wrijft, heeft Charles het idee dat ze hem herkent.

Als zijn vrouw slaapt, spelt hijTrouw, die inmiddels bij het verpleeghuis wordt bezorgd, en rommelt hij wat op zijn telefoon of staart hij uit het raam. “Ik zie Zwijndrecht in de verte", zegt hij. “Ik mis mijn verrekijker wel, want op die paar bomen en paar huizen ben je toch gauw uitgekeken.”

En hij droomt van het moment dat hij Adriana naar hun tuintje kan rijden, twintig minuten verderop, en dat ze dan gezellig een stukje gebraden zalm eten. “Ach, ik kan nu geen kant op, maar ik heb het ervoor over. Ik realiseer mij sterker dan ooit dat je, als je boven de tachtig bent, gewoon niet zo veel tijd samen meer hebt.”

