Meldpunt Mores moet onafhankelijker worden

Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector, moet dringend vernieuwd en geprofessionaliseerd worden. De organisatie heeft zo snel mogelijk een nieuw bestuur nodig met mensen die geen banden met de sector zelf hebben. Eventueel moeten ook de naam en logo worden vernieuwd, om het vertrouwen in Mores terug te brengen.

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, adviseert dit in een vrijdag verschenen onderzoek naar het functioneren van het meldpunt. Staatssecretaris van cultuur Gunay Uslu had om dit advies gevraagd.

Waardering en stevige kritiek

De directe aanleiding voor dit onderzoek was het aftreden van het bestuur van Mores, een maand geleden. Daarmee kwam het voortbestaan van het meldpunt ter discussie. Voorzitter van Mores was tot dat moment Janke Dekker. Haar positie werd onhoudbaar toen de Volkskrant onthulde dat haar man Tom Egbers zich op de werkvloer van de NOS schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Hamer heeft op verzoek van de staatssecretaris de hele organisatie doorgelicht. Ze spreekt waardering uit voor het werk van de vertrouwenspersonen die aan Mores zijn verbonden, dat de afgelopen jaren flink is toegenomen. In 2022 kwamen er bij het meldpunt in totaal 389 meldingen binnen. Een jaar eerder, in 2021, waren dat er iets meer dan 50. Onder andere onthullingen over misstanden bij het tv-programma The Voice zorgden voor die toename.

Hamer uit in haar rapport ook stevige kritiek op Mores. Het meldpunt is in 2018 opgericht door de sector zelf, bestuursleden waren afkomstig uit de verschillende culturele instellingen. Dat maakt Mores kwetsbaar, vindt de regeringscommissaris. Het meldpunt ‘heeft de schijn tegen als het gaat om de onafhankelijkheid’. Hamer: “Het wordt soms problematisch geacht dat bestuursleden zelf uit sectoren komen waar het grensoverschrijdend gedrag wordt gesignaleerd.” Iedere schijn van partijdigheid en belangenverstrengeling moeten worden voorkomen, vindt ze.

Een betonnen muur

De oplossing is, zegt Hamer, dat Mores een nieuw bestuur krijgt met mensen die niet uit de cultuur-, creatieve en mediasector komen, ‘maar die deskundig zijn op het gebied van bestuur en organisatie, en verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag’. Dit moet helpen voorkomen dat mensen die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag zich niet durven te melden. “Ik hoop dat Mores op korte termijn voor alle toekomstige melders een goed bereikbare en veilige plek zal zijn.”

Klachten worden afgehandeld door verschillende vertrouwenspersonen. Volgens Hamer is het te onduidelijk dat het bestuur van Mores niet op de hoogte wordt gebracht van de meldingen; niet van de inhoud, niet van namen. Volgens de inmiddels vertrokken bestuursleden staat er een ‘betonnen muur’ tussen hen en de vertrouwenspersonen. Hamer vindt dat dit beter gecommuniceerd moet worden binnen de sector. Ook dit kan de drempel om naar Mores te stappen, verlagen.

Financiering blijft een heikel punt

Een heikel punt blijft de financiering van het meldpunt, waar de aangesloten organisaties zelf voor zorgen. Belangenverstrengeling ligt op de loer. Uslu denkt na over structurele financiering vanuit de overheid.

Het professionaliseren van de organisatie is volgens Hamer niet afdoende. Ze schrijft in haar advies ook: ‘Nadenken over de naamgeving en het logo van Mores zou een nieuwe fase kunnen inluiden waarmee met hernieuwde energie het vertrouwen bij (toekomstige) melders wordt hersteld’. Het huidige logo, met witte letters en een rode O lijkt volgens haar te veel op het beeldmerk van de NOS.

Lees ook:

NOS laat de werkcultuur binnen de gehele organisatie onderzoeken

De berichten over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport hebben ertoe geleid dat een externe commissie organisatiebreed onderzoek gaat doen naar de sfeer op de werkvloer.

Integriteit bestuurders meldpunt Mores was al langer een twistpunt

Het bestuur van Mores treedt af. De integriteit van de leden van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector was al langer onderwerp van discussie.