Meisjes in grote psychische nood

Vriendinnen bieden niet altijd voldoende steun, over de leraar is ze niet meer zo enthousiast en ondertussen levert huiswerk veel stress op. Een meisje in het voortgezet onderwijs geeft haar leven gemiddeld een rapportcijfer 6,7 en dat is een heel punt lager dan in 2001. 70 procent van de meisjes van 13 tot 16 jaar heeft tenminste een keer per week psychosomatische klachten als buik- of hoofdpijn, tegenover 49 procent van de jongens.

De mentale gezondheid van meisjes is sterk achteruitgegaan, blijkt uit het onderzoek dat de Universiteit Utrecht, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos Instituut vandaag aan koningin Máxima aanbieden. Het Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) is een onderzoeksproject dat sinds 2001 iedere vier jaar de gezondheid en het welzijn van jongeren tussen de 11 en 16 jaar volgt.

Maatschappelijke trend

De laatste meting stamt uit het najaar van 2021. Toen hadden veel scholieren anderhalf jaar van coronamaatregelen achter de rug, maar het alarmerende resultaat is niet alleen daaraan te wijten. De pandemie heeft een onderliggende maatschappelijke trend versneld aan het licht gebracht: druk door schoolwerk in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De ‘corona-achterstanden’ hebben deze druk onder leerlingen, vooral meisjes, fors aangewakkerd.

“Meisjes zijn wellicht gevoeliger dan jongens voor verwachtingen van ouders en leraren”, verklaart hoofdonderzoeker en sociaalwetenschapper Gonneke Stevens (UU). “Die leveren druk op om zo goed mogelijk te presteren op school, en het lijkt erop dat die leidt tot mentale problemen. Ook de sociale relaties zijn waarschijnlijk door de coronapandemie wat minder positief geworden onder meisjes in het voortgezet onderwijs. Ook dit hangt samen met meer mentale problemen.”

Voor vwo’ers is stress door huiswerk een groter probleem dan voor vmbo’ers. Meisjes maken sinds 1992 meer dan de helft uit van de leerlingen op het vwo. Volgens de Onderwijsraad stellen leraren en ouders ook hogere verwachtingen aan meisjes dan aan jongens. Ondertussen is in het onderwijs het ‘einde van de zesjescultuur’ ingeluid: je kunt inmiddels ‘cum laude’ slagen voor je eindexamen, scholen willen ‘excellent’ zijn en het relatief moeilijke profiel ‘natuur & techniek’ wordt veel gekozen.

Een kwart tot een derde van de middelbare scholieren heeft last van stress door huiswerk of verwachtingen van leraren, meisjes twee keer zo veel als jongens. Vwo’ers geven ook aan minder goed met hun vrienden over problemen te kunnen praten dan leerlingen op het vmbo. Jongens zeggen beter met hun vrienden te kunnen praten dan meisjes.

Hoewel Nederlandse meisjes in het voortgezet onderwijs de laatste vier jaar negatiever zijn geworden over hun relaties met vrienden en leraren, behoren deze sociaal-emotionele banden nog steeds tot de beste van Europa, zegt Stevens.

Desalniettemin is de verslechtering in de mentale gezondheidssituatie van vooral meisjes opmerkelijk groot. Gedragsproblemen als agressie, liegen of stelen kwamen over het algemeen vaker voor bij jongens, maar inmiddels evenveel bij meisjes. Op de basisschool zijn emotionele problemen als piekeren en ongelukkig zijn bij meisjes meer dan verdubbeld, van 14 naar 33 procent. “In het voortgezet onderwijs vertonen meisjes inmiddels vaker hyperactiviteit, rusteloosheid en impulsiviteit dan jongens”, zegt Stevens.

‘Co-rumineren’

Als mogelijke verklaring voor de verschillen tussen jongens en meisjes in de stijging van mentale problemen in de laatste vier jaar, wijst Stevens wel op de neiging van meisjes om te ‘co-rumineren’. “Dit is het excessief bespreken van zorgen, problemen en negatieve emoties zoals angst, woede of somberheid binnen een vriendschap tussen twee personen.” Volgens de onderzoekers kan ‘co-rumineren soms leiden tot meer emotionele verbondenheid in een vriendschap, maar kan het ook bijdragen aan minder mentale gezondheid omdat zorgen en problemen hierdoor centraal komen te staan’.

Het gebruik van sociale media is onder meisjes vaker problematisch dan onder jongens, maar lijkt geen dominante oorzaak van de toename van klachten van meisjes, zegt Stevens. “Slechts bij 7 procent van de meisjes in het vo is het een probleem; jongens gamen daarentegen weer veel vaker problematisch. In 2017 was het percentage problematische sociale mediagebruikers nog wat lager en toen waren er nauwelijks landen waar dit minder voor kwam dan in Nederland.”