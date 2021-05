Mehmet (63) is ‘spijtoptant’: uit angst geen coronaprik, maar nu toch overstag

Een paar weken geleden kreeg de 63-jarige Mehmet Dogan uit Rotterdam een brief in de bus. Het was een oproep voor een AstraZeneca-prik. Over dat coronavaccin had hij veel negatieve verhalen gehoord en dus besloot Dogan de uitnodiging naast zich neer te leggen. Tot onvrede van zijn dochter Hilal. “Zij zei: ‘Vader, alsjeblieft.’ Maar ik was bang dat het slecht was voor mijn bloed, want dat zeiden ze op tv”, zegt Dogan, met hulp van zijn dochter.

Pas na lang praten kon Hilal haar vader overtuigen tóch een prik te halen. Zelf werkt ze als doktersassistente in de Afrikaanderwijk, een achterstandswijk in Rotterdam-Zuid. “Ik heb al een vaccinatie gekregen en ik kon mijn vader vertellen dat in onze praktijk niemand trombose heeft gekregen. Toen ik zei dat het echt wel meevalt, wilde hij de vaccinatie alsnog.”

Slachtoffer van eenzijdige informatie

Dogan is niet uniek. Huisartsen in grote steden zien steeds meer ‘spijtoptanten’, zo bevestigt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het gaat om hoogrisicopatiënten uit de groep van 60- tot 64-jarigen die zich een paar weken geleden niet hebben laten vaccineren, omdat ze toen twijfelden, maar die nu wel een vaccin willen. “Deze spijtoptanten zijn slachtoffer van eenzijdige informatie”, zegt zijn huisarts Shakib Sana, die in Delfshaven werkt, een achterstandswijk in Rotterdam-West. “Ze zijn niet fundamenteel tegen vaccineren, maar hebben op basis van angst en twijfel de keuze gemaakt om zich niet te laten prikken.” Ze durven het alsnog aan als gevaccineerde buurtgenoten geen bijwerkingen blijken te hebben na een vaccin, of na een lang gesprek met de huisarts. Sana: “In mijn praktijk komt zo’n 10 procent van de mensen die eerst weigerden later toch.”

Ook bij Mehmet Dogan speelden angst en twijfel een rol. “Mijn vader krijgt zijn informatie vooral van de Turkse tv”, zegt dochter Hilal. “Daar wordt heel slecht over het AstraZeneca-vaccin gesproken.” Twee weken geleden werden de vaccinaties stopgezet en weer opgestart. “Mijn vader zag dat op de NOS. Toen durfde hij helemaal niet meer. De afspraak was al ingepland, maar ik moest die afzeggen omdat hij niet meer wilde.” Pas na een lang gesprek met zijn dochter, die hem verzekerde dat de risico’s klein zijn, durfde hij het aan.

Mehmet Dogan had geluk, hij kon net op tijd alsnog bij huisarts Sana terecht voor zijn vaccinatie. Latere spijtoptanten hebben minder geluk.

Sana: “In mijn praktijk zijn de overgebleven vaccins inmiddels aan andere patiënten gegeven. Patiënten zeggen dat de GGD ze naar de huisarts verwijst, maar ik beschik niet over een voorraad. Het zou goed zijn als er extra vaccins beschikbaar komen voor deze spijtoptanten, omdat hun keuze kan veranderen.”

Lees ook:

Meer mensen laten prik met AstraZeneca links liggen

Door de onduidelijkheid rond het AstraZeneca-vaccin daalt het aantal mensen dat een prik komt halen bij de huisarts, zo is de indruk van de Landelijke Huisartsen Vereniging.