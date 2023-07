Meevaren op de Pride is lucratief. Maken bedrijven zich schuldig aan ‘pinkwashing’?

Wie ronddoolt door het centrum van de hoofdstad, kan het haast niet missen: Queer & Pride Amsterdam is losgebarsten. Voor het grootste evenement van de stad, dat de naam Pride achter zich heeft gelaten en nu vijftien in plaats van acht dagen duurt, hebben talloze inwoners van de stad regenboogvlaggen aan hun gevels gebonden. Winkeliers vieren de lhbti+-gemeenschap met veelkleurige waar en op veerponten op het IJ prijken gigantische ‘Travel Proud’ advertenties van Booking.com.

Op het eerste gezicht lijkt het een teken van solidariteit dat mensen, bedrijven en merken zich in regenboogkleuren hullen. Maar de ontwikkeling is niet enkel positief, zo klinkt er de afgelopen jaren. Een groeiende groep critici twijfelt aan de authenticiteit van de steun. Commerciële organisaties zouden zich slechts een week per jaar uitgeven voor progressief en inclusief en na de Pride-periode weinig concreets doen om de gemeenschap binnen en buiten de eigen muren te steunen.

‘Pinkwashing’

Er is zelfs een woord voor gemunt: ‘pinkwashing’. De term is een afgeleide van ‘greenwashing’ en wordt ook wel rainbowwashing of regenboogkapitalisme genoemd. Pinkwashing wil zeggen dat bedrijven meeliften op het succes van de Pride-week, het wordt gebruikt om hen de oren te wassen wanneer zij slechts veinzen zich in te zetten voor de emancipatie van lhbti+’ers.

‘Talk about pinkwashing!’, beschuldigde de organisatie van Pride Walk de Rai twee jaar geleden. Het congrescentrum had die dag met grote trom aangekondigd de regenboogvlag te hijsen, terwijl het congrescentrum Pride Walk vijfduizend euro had gevraagd voor het regelen van de start van een demonstratie door de Amsterdam. Ook Tony’s Chocolonely is wegens chocoladerepen met regenboogwikkel van pinkwashing beticht, net als Shell en frituurketen Smullers.

Sponsors mogen niet langer pronken met logo

Met name de dominantie van grote bedrijven tijdens de jaarlijkse botenparade, het sluitstuk van de feestweek, was critici een doorn in het oog. Een groeiend deel van de boten voer tijdens de grachtentocht rond onder de vlag van grote instanties als Uber, Philips en ING Bank. Daarmee was de Canal Pride volgens hen verworden tot een plat marketingevenement, fungeerde ze niet langer als spotlight voor de regenbooggemeenschap.

De discussie daarover werd zo fel dat een deel van de lhbti+-organisaties achter Queer & Pride Amsterdam dit jaar heeft besloten de regels aan te scherpen: commerciële organisaties mogen geld schenken, maar niet pronken met het logo van het evenement. Op die manier willen de initiatiefnemers terug naar de originele doelen van Gay Pride, het vragen van de rechten voor seksuele minderheden.

Wordt het kind met het badwater weggegooid?

Toch is niet iedereen positief over die keuze. De meeste sponsoren zijn wel degelijk serieus, klinkt er. Zo wijst het andere deel van de organisatie, Stichting Pride Amsterdam, op de voorwaarden die aan deelname kleven. Bedrijven die mee willen varen met de triomftocht, moeten aantonen dat ze intern een diversiteitsbeleid voeren. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze lid worden van de Pride Business Club, die organisaties door het jaar heen aanspoort om werk te maken van queer-emancipatie.

Die aanpak zet zoden aan de dijk, toonde onderzoek van nu.nl vorig jaar. Tachtig procent van de rondvarende sponsors bleek actief beleid voor lhbti+-inclusie te voeren, van het opnemen van transitieverlof voor transpersonen in de cao tot het invoeren van genderneutrale wc’s. Moeten dat soort serieuze bedrijven niet juist verder worden aangemoedigd? De angst bestaat dat ze door de huidige discussie juist worden ontmoedigd.

