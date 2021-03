Meevaller voor de gemeente Hof van Twente: deel van gestolen gegevens toch teruggevonden

Het internationale dataherstelbedrijf Ontrack is erin geslaagd een deel van bestanden die de gemeente Hof van Twente kwijtraakte bij een cyberaanval, begin december, weer terug te halen. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente, na berichtgeving van de regionale krant Tubantia. Het gaat om de gegevens van de afdelingen Burgerzaken en het Sociaal Domein. Ook de complete financiële administratie is weer tevoorschijn gehaald.

Begin december werd de gemeente gehackt. De cybercriminelen versleutelden en vernietigden in totaal 30 terabyte aan bestanden, en eisten 750.000 euro in ruil voor het vrijgeven van de data. De gemeente Hof van Twente weigerde losgeld te betalen, en koos er in plaats daarvan voor de verloren administratie weer opnieuw op te bouwen. In januari meldde de gemeente dat het in totaal tot wel twee jaar zou kunnen duren voordat alle gegevens weer op orde zouden zijn.

De vlag hangt nog niet uit

Dat het bedrijf Ontrack er nu in is geslaagd de gegevens van de eerste drie servers terug te halen, wil niet per definitie zeggen dat dat proces sneller zal verlopen. Eerst moet nog onderzocht worden of de gegevens ook compleet, veilig en bruikbaar zijn. “We zijn blij met het bericht, maar de vlag hangt nog niet uit”, zegt woordvoerder Jos Marinus dan ook, namens de gemeente Hof van Twente.

Het is ook nog maar de vraag of ook gepoogd zal worden de gegevens van de overige 23 servers te herstellen. Marinus: “Het brengt hoge kosten met zich mee, want het is heel arbeidsintensief. We moeten het belang van het terugkrijgen gaan afwegen tegen de kosten.”

Met die afweging is de gemeente druk bezig. Hoeveel geld de gehele hersteloperatie Hof van Twente uiteindelijk gaat kosten is daarom volgens Marinus moeilijk te zeggen. “We weten dat we voor het herstel van de systemen en de hardware rond de acht ton kwijt zijn. Wat daar nog bijkomt aan kosten van onderzoeken en dataherstel is op dit moment nog onduidelijk.”

Handmatig paspoortaanvragen verwerken

Ondertussen merken inwoners van de gemeente weinig van wat er zich achter de schermen afspeelt. De dienstverlening van de gemeenten is snel na de hack weer opgestart. Paspoorten en rijbewijzen kunnen gewoon worden aangevraagd. Dat ambtenaren die aanvragen nu noodgedwongen handmatig verwerken, merken de inwoners als het goed is niet, vertelt Marinus.

Het voor inwoners meest zichtbare effect van de cyberaanval, is dat zij hun jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing) nog niet binnen hebben. ‘Veel koppelingen van geautomatiseerde gegevens zijn verloren gegaan’, is te lezen op de website van de gemeente. ‘Om achterstanden weg te werken en de aanslagen goed voor te bereiden, is meer tijd nodig.’

