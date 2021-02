Meeste contactberoepen weer aan de slag, jongeren mogen weer sporten in teamverband

Massagesalons, pedicures en schoonheidsspecialisten mogen dus weer open. Alleen sekswerkers mogen nog niet aan de gang. Ook teamsporten wordt weer toegestaan voor jongeren tot 27 jaar en winkelbezoek op afspraak wordt mogelijk. Eerder werd ook al bekend dat het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor een deel weer open gaat. Met deze versoepelingen wil het kabinet jongeren wat meer lucht geven

Vanavond praten premier Rutte en minister De Jonge het land bij over de coronasituatie in het land en versoepelingen van de maatregelen. Dan wordt ook duidelijk onder welke voorwaarden de contactberoepen weer aan het werk mogen.

De prijs voor deze versoepelingen is dat de avondklok tot 15 maart van kracht blijft, ook dat is al duidelijk. Die avondklok moet een buffer creëren tegen het virus. Met die buffer moeten sommige activiteiten, zoals dus het toestaan van contactberoepen, weer mogelijk worden.

De corona-epidemie is dit weekeinde precies een jaar gaande. Een duidelijke eindstreep is nog niet in zicht. De economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van de beperkingen worden steeds scherper zichtbaar. Het beëindigen van de huidige lockdown, die 2 maart afloopt, is wat Rutte betreft géén optie. Daar is het te vroeg voor, heeft hij keer op keer gewaarschuwd. Sportscholen blijven voorlopig dan ook dicht, evenals de buitenschoolse opvang. Ook voor de horeca is nog geen openingsdatum in zicht. Het dringende advies om maximaal één persoon per dag thuis te ontvangen blijft eveneens van kracht.

Fors meer besmettingen, maar ook meer testen

Het RIVM meldt dat er de afgelopen week bijna 30.000 nieuwe besmettingen werden geconstateerd. Dat zijn er 19 procent meer dan de 25.229 van een week eerder, al hebben ook veel meer mensen zich laten testen vergeleken met de week ervoor toen veel teststraten regelmatig gesloten waren vanwege het winterse weer. Toen zijn 190.153 mensen getest.

Van de mensen die zich hebben laten testen is het deel met een positieve testuitslag afgelopen week iets gedaald naar 9,8 procent ten opzichte van 11,5 procent in de week ervoor. De grootste stijging is te zien in de leeftijdsgroep in de leeftijdsgroep 0 - 12 jaar. Dat hangt mogelijk samen met de heropening van de basisscholen en de kinderopvang en het bijbehorende strenge testbeleid.