Meerdere aanhoudingen rondom bouwprotest Den Haag

Rondom het bouwersprotest op het Malieveld is het woensdagmiddag onrustig geworden. Een kleine groep demonstranten probeerde op de weg langs de grasvlakte te komen.

Tientallen agenten, deels te paard, drongen ze terug. Er zijn ‘meerdere aanhoudingen’ verricht, aldus de politie. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, deed een beroep op de demonstrerende bouwers. “We willen een mooie actiedag. Buiten zijn er wat relschoppers, maar laten we het goed afsluiten”, zei hij vanaf het podium.

Op het Malieveld zelf staan duizenden demonstranten, gekleed in oranje hesjes. Daar begon om 10:00 uur vanochtend met luid getoeter het bouwprotest. Even na 8:00 liet de politie al weten dat er op het veld geen hijskraan of graafmachine meer bij paste. Het Malieveld was vanochtend helemaal afgesloten, maar de rode kruisen op de A12 werden door veel demonstranten genegeerd. Inmiddels heeft de politie zware shovels ingezet om het verkeer daar alsnog tegen te houden.

Bouwers storten grond op het Malieveld tijdens het bouwersprotest Grond in Verzet. Bouwers en transporteurs demonstreren met shovels en hijskranen tegen het stikstofbeleid. Beeld ANP

‘Net uit de crisis, en je dondert er zo weer in’

Toch voelde het op het Malieveld ‘nog niet heel erg druk’, ziet verslaggever Jeannine Julen, aanwezig tussen de bouwers. Mensen in bouwhesjes dragen vlaggen en spandoeken, in afwachting van het officiële programma dat om 10:00 van start gaat. ‘Pfas in de grond wij op onze kont’, is één van de leuzen die er te lezen valt. Hoog boven het Malieveld torenen enkele uitgeschoven hijskranen, met daaraan de omgekeerde Nederlandse vlag als wapperend protestsymbool tegen het kabinetsbeleid.

“Je komt net uit de crisis, en je dondert erop deze manier alweer in”, zegt Seiko Pietersma (40), van transportbedrijf Comebex. Ze merken dat ze veel minder bouwmaterialen vervoeren. Zaterdag is er een bijeenkomst op het bedrijf, ook dan kunnen er weer ontslagen vallen. Pietersma merkt in zijn omgeving dat vooral veel kleine bedrijven het lootje leggen door de stikstofimpasse en de PFAS-normering. Dat ziet ook de 53-jarige grondverzetter Anne Paulusma: “Eerst reden we met twintig wagens, nu met tien.”

Verderop staan mensen van bouwbedrijf Thuis in Bouw, dat vooral villa's bouwt. Ze zijn met een man of veertig naar Den Haag gekomen om hun stem te laten horen, zegt de 27-jarige Evert de Jong. “Zonder de bouw geen huis. Iedereen heeft een huis nodig”, zegt één van hen. Ze hebben inmiddels noodgedwongen drie projecten in de vriezer moeten stoppen, en vrezen eveneens voor ontslagen.

‘Het land gaat niet op slot’

Om 10:00 uur begon onder luid, minutenlang getoeter van de aanwezige voertuigen het officiële programma met toespraken. “Heel Nederland mag ons horen!”, aldus de dagvoorzitter van dienst.

Op het podium kwamen naast VNO-NCW-voorman Hans de Boer en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland ook verantwoordelijk minister Carola Schouten de verzamelde demonstranten toespreken. Volgens de minister gaat Nederland ‘niet op slot’ en kunnen bouwprojecten doorgaan. “We zorgen ervoor dat jullie ook aan de slag blijven”, verzekerde Schouten haar toehoorders. Ze wees erop dat de verlening van vergunningen weer op gang is gekomen.

Een deel van de actievoerders floot haar echter uit.

Het kabinet is bezig met maatregelen om te voorkomen dat de bouw plat komt te liggen door milieunormen. Volgens de bewindsvrouw volgt er heel snel een aangepaste milieunorm, een zogenoemde drempelwaarde voor stikstof die soelaas moeten gaan bieden. De demonstrerende bouwers gaat dat niet snel genoeg. Zij schreeuwden “nu, nu”.

Bouwers en hun voertuigen op Malieveld voor het bouwersprotest Grond in Verzet. Beeld ANP

Door het protest in Den Haag is het extra druk op de Nederlandse wegen: hoewel veel bouwvoertuigen gisteravond en vannacht al richting Den Haag trokken, waren in de vroegte nog veel demonstranten onderweg naar Den Haag. Hierdoor ontstonden vooral verkeersopstoppingen op snelwegen richting het westen. Rijkswaterstaat zegt dat weggebruikers gedurende de ochtend rekening moet houden met vertraging door bouwvoertuigen die onderweg zijn naar het protest.

Zo druk als tijdens het boerenprotest is bij lange na niet, stond er toen 1000 kilometer file op de Nederlandse snelwegen, vanochtend meldt de ANWB dat er dik 400 kilometer staat.

Bekeuringen uitgedeeld

De sfeer op het Malieveld is verder gemoedelijk, wel heeft de politie tientallen bestuurders van bouwvoertuigen bekeurd omdat zij opzettelijk het kenteken van hun voertuig hebben afgeplakt. Op enkele plaatsen klinkt muziek om de aanwezigen te vermaken.

Dinsdagavond kwamen al de eerste demonstranten met hun vrachtwagens en graafmachines . Zij brachten de nacht door op het terrein in de aanloop naar een ondernemersprotest van woensdag. In totaal wil de actiegroep Grond in Verzet zo’n duizend machines naar het Malieveld brengen. De actievoerders willen op deze manier laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven.

Beeld ANP

Lees ook:

‘Het kabinet heeft met die Pfas-norm geen fout gemaakt’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven hoopt de bouw weer op gang te brengen met een nieuwe Pfas-norm. Maar de problemen zijn nog niet opgelost.