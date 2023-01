Meer vrouwen en kennis over duurzaamheid aan de bestuurstafel

Vorig jaar werden evenveel vrouwen als mannen aangewezen in bestuursfuncties bij bedrijven in de financiële sector. In 2021 lag het percentage vrouwen dat werd aangesteld nog op 42 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van accountants- en adviesbureau EY, die keek naar de samenstelling van bestuurskamers van Europese financiële bedrijven.

Door te letten op genderdiversiteit in de bestuurskamers, trekken bedrijven meer investeerders aan. Voor 44 procent van de investeerders in de financiële markt speelt het aantal vrouwen in het bestuur een rol, blijkt uit de rapportage. Slechts 16 procent van de investeerders geeft aan dat de man-vrouw verdeling in het bestuur niet meeweegt in hun beslissing om te investeren.

Vaak vrouwen die verduurzaming in hun portefeuille hebben

Nog sneller stijgt het aantal nieuwe bestuursleden met een achtergrond in verduurzaming ziet EY. Het zijn vaak de vrouwen in het bestuur die verduurzaming in hun portefeuille hebben; 72 procent van bestuursleden die ervaring hebben met verduurzaming is vrouw.

Met deze ontwikkeling weten bedrijven hun kas te spekken. Ruim de helft van investeerders noemt die ervaring met of kennis van duurzaamheid als belangrijke reden om te investeren in een bedrijf, en 22 procent zegt zelfs dat die kennis bij een bedrijf een ‘zeer significante’ impact heeft op hun besluit om te investeren.

In het topmanagement van financiële bedrijven blijft het man-vrouw-verschil wel zichtbaar. Volgens de rapportage van EY hebben mannen in bestuurskamers vaker een toppositie als CEO of CFO bekleed dan vrouwen - respectievelijk 62 tegen 51 procent.

