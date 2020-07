Meer vluchtelingen kunnen logeren bij gastgezinnen

Meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen gaan logeren bij een Nederlands gastgezin. De zogeheten ‘logeerregeling’, in 2018 gestart, blijft bestaan en wordt uitgebreid. Dat schreef staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) donderdagmiddag aan de Tweede Kamer. Ze belooft haar best te doen een aantal problemen met de regeling op te lossen.

Dankzij de logeerregeling kunnen statushouders die in een asielzoekerscentrum wachten op een woning tijdelijk verblijven bij een gastgezin of bij familie of vrienden. Daar hebben ze baat bij, bleek vorig jaar uit onderzoek van het Verwey Jonker Instituut. De logees hebben vaker een baan, of volgen een opleiding en hebben meer contact met Nederlanders dan de mensen die in een azc wachten op een huis. Ze leren sneller de taal en bouwen een netwerk op.

Gevolgen voor bijstand

De regeling kent echter ook een aantal problemen, die de staatssecretaris nu belooft op te lossen. Zoals dat van de kostendelersnorm; die schrijft voor dat er op de bijstand wordt gekort wanneer er meerdere volwassenen in een huis wonen. Dat weerhoudt gezinnen ervan een vluchteling op te nemen. Broekers-Knol belooft met gemeenten in gesprek te gaan om daar flexibel mee om te gaan.

Ook zal het Centraal orgaan opvang asielzoekers flexibeler omgaan met de wekelijkse meldplicht. Nu moeten logees zich elke week op een vast tijdstip melden bij een azc, maar dat is vervelend voor wie een opleiding volgt of een baan heeft gevonden.

Op dit moment maken nog weinig statushouders gebruik van de logeerregeling; dit jaar zijn het er naar schatting driehonderd. Maar, zegt Broekers-Knol: “Iedere vreemdeling die een goede start maakt in Nederland, is er één.” Een ander voordeel is dat de regeling meer ruimte vrijmaakt in de overvolle azc’s, al is het effect daarvan gezien de aantallen klein.

