Meer versoepeling met Kerst? Dat is allerminst zeker met deze besmettingscijfers

De coronacijfers laten vooralsnog niet de daling zien waar het kabinet op had gehoopt. Zondag daalde het aantal geregistreerde besmettingen naar 5407, nadat de hoeveelheid positieve tests een aantal dagen was opgelopen. Zaterdag kwamen er 6076 besmettingen bij. Over het gehele weekend werden 69 overledenen gemeld.

Daarmee is het onzeker of de gehoopte versoepeling rond de Kerst erin zit. Tijdens een digitale VVD-campagnebijeenkomst zei premier Mark Rutte: “Met deze cijfers wordt dat lastig”. Hij vond het wel nog te vroeg om te oordelen en uitspraken te doen over Kerst of mogelijke extra maatregelen. Daarvoor wil hij de komende dagen afwachten. Dagcijfers zeggen lang niet alles over de ontwikkeling van de virusuitbraak, beter is het om de weektrend te bekijken.

Wel wordt langzamerhand duidelijk dat het extra pakket met beperkingen voor twee weken, dat afgelopen donderdag afliep, niet het beoogde effect heeft gehad. De sluiting van zwembaden, musea, bioscopen en theaters en het beperken van de groepsgrootte tot twee personen, moest het aantal besmettingen versneld terugbrengen. Maar van een extra daling is in de cijfers niets terug te zien.

Rutte deed nog eens een oproep aan de Nederlanders om zich aan de basisregels te houden en het aantal contacten tot een minimum te beperken. “Dan kan er misschien weer iets in december, en misschien iets met een plusje met Kerst en Oud en Nieuw.” Het kabinet overweegt om met Kerst toe te staan dat zes mensen elkaar mogen ontmoeten. Dan moet het dagelijks aantal besmettingen wel onder de 3600 per dag komen. Het OMT wees op de risico’s van zo’n kerstversoepeling: die kan de virusuitbraak weer doen oplaaien.

