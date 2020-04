Meer nog dan de angst drukt de somberheid op ouderen

De bewoners van verpleeghuis Bovenwegen in Zeist zitten achter een lint in de tuin, uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar. Dat lint is nodig, omdat bezoekers soms voor het raam komen staan om even hun vader, moeder of partner te zien, zegt Sam van Reenen, die als verpleegkundige werkt bij Warande, waartoe Bovenwegen behoort.

Van Reenen werkt op de afdeling waar bewoners alleen lichamelijke klachten hebben. Zij weten goed waarom dat lint er is, waarom bezoek niet naar binnen mag. “Bewoners lezen de krant. En de persconferenties van premier Rutte worden ook goed bekeken”, zegt hij. “Aan de ene kant zijn bewoners opgelucht dat het virus niet in huis is. Maar het besef is er ook dat we voorzichtig moeten zijn, omdat de ziekte gevaarlijk is. Die angst is er niet alleen bij bewoners, die hebben wij als medewerkers ook.”

Binnen is de sfeer anders sinds het bezoekverbod drie weken geleden is ingegaan. Het is rustig. Geen familie die over de gangen loopt, geen stemmen van vrijwilligers die rondlopen en een praatje maken. Bewoners zitten ook meer op hun kamer dan voorheen, merkt Van Reenen. Eten doen ze nog wel samen, met de stoelen verder uit elkaar. “Het is wat afstandelijker allemaal”, zegt Van Reenen.

“We hebben een aantal patiënten gehad bij wie corona werd vermoed. Totdat de testuitslag er was, zijn we overgaan op verpleging met pakken, brillen en mondkapjes. De reacties waren wisselend. Sommigen leken het een beetje grappig te vinden. Dat de bewoners met een vermoeden van corona hun kamer niet af mochten, vonden zij meer beangstigend.”

Het gevoel van gemis is bij bijna iedereen aanwezig

Naast de angst voor het virus begint vooral het besef door te dringen dat bewoners hun familie en geliefden voorlopig niet op bezoek krijgen. Van Reenen ziet dat het gevoel van gemis bij bijna iedereen aanwezig is. “Wij hebben bewoners van 50 tot ver in de 90. Zeker de ouderen hechten veel waarde aan bezoekjes van kinderen. Bij sommigen is dat het enige waar ze veel voldoening uit halen en van genieten. Je merkt nu dat mensen somber zijn. We proberen er alles aan te doen om dat voorkomen, door individuele begeleiding of door met mensen te praten. We krijgen ook allerlei cadeaus binnen, van mensen die bijvoorbeeld bloemen langs komen brengen. Maar het gemis van familie is heel erg zwaar. Dat is pijnlijk om te zien.”

Bewoners die lijden onder het verbod trekken zich terug op de kamer, willen niet meedoen aan activiteiten of zijn minder in voor een praatje in de tuin. “Ze spreken het soms ook duidelijk uit”, zegt Van Reenen. “Dan zeggen ze: op deze manier hoeft het van mij niet meer. Voor deze mensen zijn er zoveel belangrijke dingen weggevallen dat ze het plezier kwijt zijn. Ze hopen dat alles snel weer normaal is.”

Onderzoek naar sterfgevallen in Rotterdams verpleeghuis De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat onderzoek doen naar de sterfgevallen in het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. Op de afdeling waar ouderen met dementie wonen, zou al meer dan de helft van de bewoners zijn overleden na besmetting met het coronavirus. Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid heeft signalen ontvangen dat de hygiëne niet op orde was. In totaal zouden vijftien bewoners zijn overleden. Stichting Humanitas, waar De Leeuwenhoek onder valt, zegt dat er adequaat is gereageerd na de eerste verdenking van corona. In NRC Handelsblad laten drie medewerkers en enkele familieleden weten dat er juist niet goed is gehandeld en dat er te weinig is gedaan om besmetting tegen te houden. Trouw publiceerde eerder ook over misstanden in De Leeuwenhoek. Ook de inspectie was kritisch over de zorg.

