Meer mensen zijn eenzaam, kabinet trekt er tientallen miljoenen voor uit

Het kabinet heeft aangekondigd 40 miljoen euro extra uit te trekken om eenzaamheid aan te pakken. Geen overbodige luxe, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2021 was 11 procent Nederlanders ‘sterk eenzaam’, tonen nieuwe cijfers. Ter vergelijking: in 2019 was dit nog 9 procent en in 2012 8,3 procent.

De overheid strijdt al langer tegen eenzaamheid. Zo zette het kabinet in 2018 het project ‘Een tegen eenzaamheid’ op, dat zich in eerste instantie met name richtte op eenzaamheid bij ouderen. Maar de coronacrisis heeft laten zien dat eenzaamheid ook in andere leeftijdsgroepen voorkomt, stelt staatssecretaris Maarten van Ooijen van volksgezondheid (CU). Het extra geld moet de problemen ook bij andere leeftijdsgroepen oplossen.

Emotionele en sociale eenzaamheid

Toch laten de CBS-cijfers zien dat gevoelens van eenzaamheid niet voor alle bevolkingsgroepen gelijk zijn. De onderzoekers keken naar zowel ‘emotionele’ als ‘sociale’ eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid wordt gekeken naar in hoeverre de persoon mensen om zich heen mist. Bij sociale eenzaamheid draait het om het gemis van een sociaal netwerk.

Wat blijkt? Jongeren (15 tot 25 jaar) hebben op het gebied van ‘emotionele eenzaamheid’ ouderen (75 jaar en ouder) ingehaald. Maar liefst 14 procent van de jongeren blijkt in 2021 sterke emotionele eenzaamheid te ervaren. Bij ouderen is dit ruim 9 procent. Zowel jongeren als ouderen zijn hard geraakt door de coronamaatregelen: jongeren misten direct contact met leeftijdsgenoten, ouderen zagen veel van hun sociale activiteiten wegvallen.

Week van de eenzaamheid

Ook sociale eenzaamheid nam toe. In 2019 gold dit nog voor 12 procent van de bevolking, in 2021 is het gestegen naar 14 procent. Deze soort eenzaamheid komt het vaakst voor bij 45- tot 55 jarigen. Van deze groep zegt bijna 1 op de 5 zich sterk sociaal eenzaam te voelen.

De investering van de overheid en het publiceren van het onderzoek vallen samen met het begin van de dertiende ‘Week van de eenzaamheid’. Het centrale thema van deze editie is ‘ontmoeting en verbinding’. Door heel Nederland worden activiteiten georganiseerd om mensen dichter tot elkaar te brengen. Bijvoorbeeld: de ‘Samen ommetje challenge’. Wie zich opgeeft wordt gematcht met iemand uit de buurt om samen een wandeling te maken.

