Meer meldingen van Jodenhaat

Het aantal scheldpartijen, bedreigingen en andere uitingen van Jodenhaat dat gemeld is bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) was vorig jaar hoger dan ooit: 182. Daarbij zijn de 127 meldingen van antisemitisme op internet niet meegeteld. In 2018 waren er nog 135 meldingen van antisemitisme, en 95 van online-antisemitisme.

Volgens het Cidi doet de politie daar te weinig aan. Stafmedewerker Elkan van der Raaf zegt dat het ‘regelmatig’ voor komt dat er volgens het Cidi sprake is van een overtreding van de wet, maar agenten weigeren een aangifte op te nemen. Het Cidi denkt dat dat met een gebrek aan kennis te maken heeft, en wil dat agenten beter worden geschoold. Van der Raaf: “Soms weten ze niet eens wat antisemitisme is.”

Toen voetbalhooligans in januari 2019 leuzen scandeerden binnen en buiten een café in Leeuwarden, keek de politie volgens het Cidi toe zonder in te grijpen. Later besloot de burgemeester het café voor een maand te sluiten. Maar volgens het Cidi moet de politie in zo’n geval direct handelen, om het signaal af te geven dat antisemitisme onacceptabel is.

Met de dood bedreigd

Het nepaccount ‘Lodewijk Dijkstra’ dat volgens het Cidi zeker tien Joden via Facebook met de dood bedreigde, kon daar volgens het Cidi ruim een jaar lang ongestoord mee doorgaan, ondanks verschillende meldingen bij de politie. Uiteindelijk stapte het Cidi naar Facebook, dat het account offline haalde. De politie kon maandagochtend nog niet reageren op de kritiek van het Cidi.

Naast een toename van het aantal online-incidenten ziet het Cidi vooral een toename in het aantal scheldpartijen: 61, meer dan het dubbele van 2018. “Schelden met het woord ‘Jood’ en dan een ziekte ervoor, of zelfs met alleen het woord Jood, wordt steeds normaler”, zegt Van der Raaf. Daarnaast zijn er meer antisemitische spreekkoren, met name bij het voetbal. Het aantal incidenten bij sportevenementen stijgt van 5 naar 16. Ook anti-Israëldemonstraties leidden vaker tot meldingen van Jodenhaat: een stijging van 5 naar 18.

Wat de stijging veroorzaakt, is niet goed duidelijk. Volgens het Cidi was er bij de laatste piek, in 2014, een verband met het oplaaiende conflict in Israël en de Palestijnse gebieden. Toen waren er 171 incidenten. Een link met Israël ziet het Cidi voor vorig jaar niet.

Van der Raaf zegt wel dat vooroordelen tegen Joden die samenhangen met complottheorieën steeds breder geaccepteerd lijken te worden. Het Cidi hamert daarom op goede voorlichting op scholen, onder meer over de Holocaust. Het centrum registreert niet de achtergrond van daders, omdat die vaak onbekend is. Volgens Van der Raaf is er sprake van islamitisch, extreem-rechts en extreem-links antisemitisme. Welke groep daders het sterkst vertegenwoordigd is, weet het Cidi niet.

Het Cidi heeft niet de indruk dat de stijging van het aantal meldingen komt omdat slachtoffers het Cidi beter weten te vinden. Wel is er misschien een iets hogere meldingsbereidheid omdat er in de politiek meer aandacht is voor antisemitisme.

In elk geval is het deel van de incidenten dat wordt gemeld, maar een klein deel van het totaal. In 2018 bleek uit onderzoek van de Europese Unie dat slechts een kwart van de slachtoffers melding maakt bij een instantie als het Cidi of aangifte doet bij de politie.

