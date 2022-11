Meer kinderen dan voorheen geven hun leven een onvoldoende

Een op de acht kinderen in Nederland geeft zijn leven een onvoldoende. Dat is aanmerkelijk meer dan een paar jaar terug.

Welk cijfer geef jij aan jouw leven? Gelukkig beoordeelt de overgrote meerderheid van de kinderen in Nederland hun leven met een dikke voldoende. Het gemiddelde is een 7,7, blijkt uit een enquête van de Kinderombudsman die donderdag verscheen. Maar het aantal onvoldoendes stijgt flink: ruim 13 procent gaf het leven een 5 of lager. In eerdere edities van de enquête was dat steeds 10 procent.

Verschillende factoren spelen daarbij een rol; geen geld thuis, veel ruzie, een vechtscheiding of psychische problemen, bij de kinderen zelf of hun ouders. “Deze problemen hangen samen”, zegt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. “Dit zijn problemen die in de samenleving spelen en effect hebben op deze kinderen.”

Weinig vertrouwen in volwassenen

Wat daarbovenop komt is dat over de hele linie, ook onder gelukkige kinderen, het vertrouwen in volwassenen een flinke knauw heeft gekregen. Dan gaat het niet zozeer over het vertrouwen in hun eigen ouders, maar wel in andere volwassenen. Een duidelijk gevolg van de opeenstapeling van crisissituaties en de verruwing van de samenleving, denkt Kalverboer. “Kinderen krijgen mee dat volwassenen, op wie zij dachten te kunnen vertrouwen, het niet meer weten.”

De ondervraagden, in de leeftijd van acht tot achttien jaar, weten ook wat ze zelf zouden willen veranderen. Op de open vraag naar waar hun focus zou liggen als ze kinderombudsman zouden worden, was ‘armoede stoppen’ het meest genoemde antwoord. Ook noemden veel kinderen ‘inclusiviteit’ en ‘inspraak voor kinderen’.

“Daar spreekt ook weer dat gebrek aan vertrouwen in volwassenen uit”, zegt Kalverboer. “Ze denken: we moeten het zelf doen, want de volwassenen falen. Ze groeien op in een samenleving die onveilig is voor hen. Dat moeten we ons aantrekken.”

Grote verschillen tussen provincies

Voor het eerst is deze enquête ook uitgesplitst naar provincie. Daar tekenen zich grote verschillen af. Zo telt Groningen met 20 procent veel meer ongelukkige kinderen dan Utrecht, waar minder dan 10 procent het leven een onvoldoende gaf. Daar is werk te doen voor lokale en regionale overheden, vindt de Kinderombudsman. “Vraag kinderen in jouw gemeente wat hen bezig houdt. Ze hebben recht op gelijke kansen, ongeacht waar ze wonen. En dat is nu helemaal niet het geval.”

De beste provincie voor kinderen om te wonen lijkt Overijssel, dat een laag aantal onvoldoendes combineert met een positieve score.

