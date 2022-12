Meer incidenten bij drugslabs door onervaren ‘drugskoks’ en ketelbouwers

Het afgelopen jaar vonden veertien ernstige incidenten plaats bij drugslaboratoria, tegenover zes een jaar eerder. Het is voor de politie een zorgelijk signaal. “Niet alleen de veiligheid van de criminelen zelf, maar ook van omwonenden is in het geding”, stelt Willem Woelders, landelijk portefeuillehouder drugs in een persbericht van de politie.

De incidenten liepen uiteen van brand en explosies tot situaties waarbij chemische stoom of damp vrijkwam. In het Friese Haule viel na een chemische ontploffing een dode en een zwaargewonde. Bij drugslabs in Kiel-Windeweer (Groningen) en Zaandam vonden agenten een dode. “Los van de strafbare feiten: het gevaar voor de omgeving is fors”, zegt Woelders.

Waar drugslabs in het verleden vooral in het zuiden van het land opdoken, vindt de politie ze nu vaker in het oosten en noorden van het land. Daarnaast worden laboratoria ontdekt in steden als Rotterdam, Alkmaar en Den Haag. Omwonenden lopen gevaar door dreigende explosies, brand en chemische stoffen.

Onervaren criminelen

De oorzaak van deze incidenten is de onervarenheid van criminelen die in de drugslabs werken, vermoedt de politie. Onmisbare sleutelfiguren zoals ketelbouwers en zogenoemde koks die de drugs maken zijn opgepakt, na een serie invallen van de politie afgelopen jaar. Ook zijn veel leiders opgepakt van criminele organisaties achter de drugslabs.

Deze criminelen hebben kennis van de chemische processen en zijn ervaren met het fabriceren van synthetische drugs. “Ons vermoeden”, zegt Woelders, “is dat in hun plaats onervaren mensen zijn gekomen. Daardoor zien we nu meer incidenten, zoals branden en explosies.”

De politie waarschuwt dat het produceren van drugs onderdeel is van zware, georganiseerde criminaliteit. Woelders roept mensen op om verdachte situaties te melden. Deze problematiek kan de politie niet alleen aanpakken, benadrukt Woelders. “Men wil rücksichtslos geld verdienen. Mensen worden klemgezet, bedreigd en geliquideerd. Dit is echt een toonbeeld van ondermijning. Melden helpt echt om dit soort zware criminaliteit terug te dringen.”

Drentse platteland opgeschrikt door twee ‘drugsboerderijen’ en grote milieuschade

Criminelen produceerden in twee Drentse ‘drugsboerderijen’ amfetamine, met grote milieuschade tot gevolg. De gemeente wil alle opruimkosten verhalen op de daders, maar lijkt kansloos.