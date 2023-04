Meer geregistreerde winkeldiefstallen dan ooit

De politie bevestigt dat het aantal meldingen van winkeldiefstal de afgelopen maanden flink is gestegen, maar meldt dat er ‘nader onderzoek nodig is’ om de oorzaak van deze stijging te achterhalen. Bij welke winkels voornamelijk wordt gestolen, om welke producten het gaat, wie de daders zijn en welke motieven ze hebben; het zijn allemaal vragen die de politie niet kan beantwoorden.

Sinds 2012 houdt de politie digitaal openbare misdaadcijfers bij. Hierin was de afgelopen jaren een dalende trend te zien. Een groot deel van de ‘klassieke misdaad’ werd vervangen door online criminaliteit. Het laagste aantal winkeldiefstallen lag in het eerste coronajaar. Toen golden lange tijd maatregelen waardoor winkels moesten sluiten of minder lang open mochten zijn.

Van 9300 naar 12.648

Vooral in de afgelopen maanden is het aantal meldingen echter in recordtempo toegenomen, blijkt uit een analyse van politiecijfers door het ANP. In het eerste kwartaal van 2022 noteerde de politie nog zo’n 9300 winkeldiefstallen. In dezelfde periode van dit jaar waren dit er 12.648. In alle provincies is sprake van een stijging: met name in Groningen (69 procent) en Noord-Holland (60 procent) werden meer winkeldiefstallen geregistreerd. Deze stijging is niet te zien bij andere soorten misdaad.

Uit de cijfers blijkt ook dat de politie relatief de meeste meldingen van winkeldiefstal ontvangt uit de Groningse gemeente Westerwolde, vrijwel allemaal uit Ter Apel. In de afgelopen twaalf maanden ging het in Westerwolde om ruim 100 diefstallen per 10.000 inwoners. Ook in de gemeenten Arnhem, Zutphen, Leeuwarden, Tiel, Roermond en Groningen zijn veel winkeldiefstallen genoteerd, met meer dan 50 diefstallen per 10.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde ligt op 24,4 diefstallen per 10.000 inwoners.

Of het komt door alertere medewerkers of door een daadwerkelijke stijging van diefstallen? “We hebben geen idee”, aldus een woordvoerder van de politie. “We willen hier wel graag achter komen zodat we er wat aan kunnen doen.” Naar aanleiding van de cijfers startte de politie een werkgroep met de detailhandel.

Lees Ook:

Weer een explosie in Rotterdam. Wat is daar aan de hand?

Aan de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk heeft voor de tweede nacht op rij een explosie plaatsgevonden.