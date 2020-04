Meer doden en nieuwe patiënten: maar de groei is er uit

Van 12 tot en met 25 maart overleden volgens het RIVM bijna 1000 patiënten aan het coronavirus. Het CBS meldt vandaag dat in deze periode 1600 personen meer zijn overleden dan anders. Volgens Tanja Traag van het CBS staat overigens niet vast dat al deze personen zijn overleden aan Covid-19.

Het RIVM maakte vandaag bekend dat nu in totaal 1487 patiënten de ziekte niet hebben overleefd; 148 meer dan gisteren. Met de cijfers van het CBS in het achterhoofd zouden er in werkelijkheid ongeveer 2300 Nederlanders zijn overleden. Het CBS keek ook naar de sterfte per provincie. In Noord-Brabant en Limburg nam het aantal uitvaarten in de week van 23 tot en met 29 mei met maar liefst 80 procent toe.

Verwachting uitgekomen

Aan het begin van deze week verkondigde het RIVM dat de maatregelen die half maart werden genomen, zoals het advies thuis te werken en de sluiting van de scholen, zichtbaar zouden moeten zijn. Die verwachting is uitgekomen. Het aantal doden verdubbelde vorig week elke vier dagen. Nu zit er bijna een week tussen de verdubbeling. Dat is dan wel de strikt statistische manier van kijken naar cijfers. De verdubbeling van 700 naar 1400 overleden Nederlanders raakt in de praktijk natuurlijk meer mensen dan een verdubbeling van 20 naar 40.

De ziekenhuizen zagen deze week fors meer patiënten dan vorige week, toen het gemiddelde ergens rond de 200 nieuwe opnames bewoog. Deze week is dat ongeveer 500. Maar vorige week liepen de cijfers op, een ontwikkeling die deze week is gestopt.

Bij het aantal positief geteste personen is de vaart er ook uit. Vorige week nog was er sprake van een ruime verdubbeling; van 4200 op maandag naar 9700 afgelopen zondag. Deze week begon met 10.800 op maandag. De teller staat nu op 15.700. Met nog twee dagen te gaan zal de verdubbeling er niet meer komen.

