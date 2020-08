'Meer dan helft Nederlanders gediscrimineerd bij sollicitatie'

Dat melden Intermediair en Nationale Vacaturebank op basis van een onderzoek onder ruim 2000 mensen, onder wie werknemers, werkgevers en werkzoekenden.

Onder de werkloze ondervraagden is 85 procent ooit gediscrimineerd. Van de werknemers zegt 56 procent dat er op werk wel eens discriminerende grappen worden gemaakt en 40 procent voelt zich soms gediscrimineerd door collega's of werkgevers.

Leeftijd is de meest genoemde grond van discriminatie in het sollicitatieproces (53 procent). Op de tweede plaats staat afkomst met 27 procent, gevolgd door uiterlijke kenmerken (25 procent). Ondervraagden ondervonden daarnaast discriminatie op (achter)naam (22 procent), geslacht (18 procent) en seksuele voorkeur (3 procent).

Diversiteit

Vorige maand werd er een wetsvoorstel aangenomen waarbij werkgevers moeten kunnen aantonen wat ze aan diversiteit doen, maar de meeste werkgevers lijken hier weinig in te zien. Zo zegt 58 procent dat de organisatie geen doelstellingen of beleid heeft op het gebied van diversiteit en zegt dit ook niet nodig te vinden.

Anoniem solliciteren zou een van de middelen kunnen zijn waarmee discriminatie tijdens de werving van personeel kan worden teruggedrongen. 29 procent van de werknemers vindt dat dit verplicht moet worden.

Werkgevers zijn een stuk minder positief: 16 procent ziet iets in een verplichting en 30 procent van de werkgevers dat deze maatregel het sollicitatieproces eerlijker zal maken. Wel vindt 62 procent van de werkgevers dat ze de belangrijkste schakel zijn in het verminderen van discriminatie in het sollicitatieproces.

