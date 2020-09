Meer dan duizend nieuwe besmettingen, reden voor paniek?

Woensdag kwamen er 1140 nieuwe besmettingen bij. De kentering is al vanaf zondag merkbaar, toen het RIVM 925 positieve gevallen meldde. Dat was geen incident, blijkt nu.

Het hoogste aantal besmettingen zit nog altijd in de drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Waarbij Den Haag opvalt als gemeente waar het virus steeds actiever wordt. Amsterdam blijft stabiel, maar wel op een hoog niveau. Rotterdam blijft ook stabiel, maar dan op een lager niveau. Die stad heeft het virus beter dan Amsterdam weten terug te dringen.

Niet meer vooral in de grote steden

Een paar weken geleden waren de grote steden nog goed voor bijna de helft van het aantal positieve besmettingen. Nu zijn de positieve testen meer over het land verdeeld.

Aantallen boven de 1000 doen denken aan april, al reikten de dagelijkse cijfers toen soms tot boven de 1300. Maar toen was sprake van een forse onderrapportage omdat er nauwelijks werd getest. De GGD’s en ziekenhuizen namen een half jaar geleden ongeveer 20.000 testen per week af. Dat zijn er nu bijna 200.000; tien keer zoveel.

Buiten de geografische spreiding ontbreekt het aan gedetailleerde informatie over waar de toenemende aantallen positieve testen vandaan komen. Het lijkt erop dat scholen een rol spelen. Zo raakten de afgelopen dagen vier scholieren van een middelbare school in Almere besmet, in Heerlen sloot een basisschool omdat diverse leraren besmet waren en in Nijmegen testte een leerling van een middelbare school positief. Niet bekend is of de school de besmettingsbron is of dat de docenten of leerlingen het virus elders hebben opgelopen.

Besmettingen in ziekenhuis en verpleeghuizen

Ook de zorg lijkt opnieuw een besmettingshaard te zijn. Een paar dagen geleden testten zes medewerkers van de afdeling heelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum positief. In een Amsterdams verpleeghuis hadden zestien van de dertig bewoners het virus bij zich, plus zeven medewerkers. Een verzorgingshuis in Oud-Beijerland bracht afgelopen zondag naar buiten dat vijftien medewerkers en veertien bewoners besmet zijn. Daarnaast was de afgelopen dagen het ook raak bij medewerkers en bewoners van een verpleeghuizen in Nunspeet, Arnhem en Hoofddorp.

De berichten uit verpleeghuizen en woonzorgcentra sluiten aan bij de cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde. Daaruit bleek al dat het aantal besmettingen onder ouderen opliep. Afgelopen week kregen 95 tachtigers te horen dat zij positief zijn getest. De week daarvoor waren dat er 38. Ook het aantal positief geteste zeventigers steeg; van 75 naar 136 vorige week.

De afgelopen twee weken waren de meeste besmettingen te vinden in de leeftijdsgroep 20 tot en met 29 jaar. Ruim een op de drie positief geteste personen valt in deze leeftijdsgroep. Dertigers zijn goed voor bijna 17 procent van de positieve testen, gevolgd door tieners en vijftigers die beide goed zijn voor 12,9 procent. Van alle positief geteste Nederlanders is 2,4 procent in de zeventig en 1,5 procent in de tachtig.

