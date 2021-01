Meer dan 100 mensen aangehouden tijdens verboden demonstratie in Amsterdam

Volgens de gemeente waren er ondanks de dringende oproep om vooral niet te komen en de waarschuwing dat door de politie zou worden opgetreden naar schatting 1500 mensen aanwezig bij het protest gericht tegen de coronamaatregelen.

Op sociale media ging de afgelopen week het bericht rond dat mensen van plan waren te gaan “koffiedrinken” in Eindhoven en Amsterdam. Op het Museumplein in de hoofdstad hadden inderdaad veel mensen een kopje koffie bij zich. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) verklaarde het Museumplein vanaf 11.00 uur tot veiligheidsrisicogebied. Rond 15.00 uur werd een noodbevel afgekondigd, omdat de groep die naar het plein kwam steeds groter werd en de risico’s toenamen.

Het Museumplein liep aan het begin van de middag vol met mensen die de coronamaatregelen overtraden en spandoeken bij zich hadden om te gaan demonstreren.

Grapperhaus: Terecht hard opgetreden

Burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden tegen relschoppers dit weekend. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reageerde daarmee zondag op de ongeregeldheden en opstootjes op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties tegen coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in. Volgens Grapperhaus heeft de onrust niets te maken met demonstreren tegen het coronabeleid, maar gaat het om crimineel gedrag.

“Dit weekend is het in verschillende plaatsen in Nederland onrustig geweest. Schokkende beelden van rellen, plunderingen en brandstichting gaan rond. Dit heeft niets te maken met demonstreren tegen coronamaatregelen. Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, ME, journalisten en andere hulpverleners belagen. De burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden.”

Politie jaagt op relschoppers in Eindhovense binnenstad

Nadat relschoppers zondag in Eindhoven vernielingen hadden aangericht op het 18 Septemberplein en in en rond het station Eindhoven Centraal, trokken ze verder de binnenstad in. In de winkelstraten gooien ze aan begin van de avond opnieuw met onder meer vuurwerk en rookbommen naar de mobiele eenheid, agenten en naar politiepaarden.

De politie tegenover demonstranten op het 18 Septemberplein. Hier hadden zich vele honderden mensen verzameld uit protest tegen het coronabeleid. Meerdere personen zijn aangehouden. Burgemeester John Jorritsma had de demonstratie verboden uit angst voor ongeregeldheden. Beeld ANP

Doordat kleine groepjes relschoppers de politie lijken te provoceren, ontstaat een soort ‘kat-en-muis-spel’ in de kleine straatjes in het centrum. De politie zet traangas in om de relschoppers weg te jagen. Over nieuwe aanhoudingen, is nog niets bekend. “Kleinere groepen in de Eindhovense binnenstad blijven zich misdragen. Er zijn diverse vernielingen gepleegd. Deze groepen weigeren vooralsnog de binnenstad te verlaten”, meldt de politie Oost-Brabant. “We zijn volop bezig om de rust te laten terugkeren.”

In de middag werden al minstens dertig mensen aangehouden, onder meer voor (zware) mishandeling en het geen gehoor geven aan de oproep om het 18 Septemberplein te verlaten. Eerder riepen gemeente en politie iedereen al op om weg te blijven uit de stad en ook niet naar Eindhoven Centraal te komen. De gemeente stelde een noodbevel in en de politie sloot het treinstation af.

Eindhoven Centraal

Demonstranten hadden kort daarvoor flink huisgehouden op Eindhoven Centraal. In de stationshal zijn veel vernielingen aangericht, ook een piano moest eraan geloven. De vestiging van Jumbo werd geplunderd. De ruiten van de supermarkt zijn ingegooid en de schappen leeggehaald. Overal op de grond liggen glas, puin en supermarktartikelen.

De president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen zegt de situatie in Eindhoven met verbijstering te hebben aangezien. Marjan Rintel noemt het “een afschuwelijke situatie”. Een groep mensen trok zondag rellend en vernielingen aanrichtend door de stad. Ze startten op het 18 Septemberplein en vervolgden hun weg naar en rond het station Eindhoven Centraal.

De demonstratie, die overigens op voorhand werd verboden, begon als protest tegen coronamaatregelen van het kabinet. Het protest ontaardde al gauw in ongeregeldheden op het 18 Septemberplein, die zich verplaatsten naar het Centraal Station. Ook in de fietsenstalling op het station werden vernielingen aangericht. Relschoppers namen fietsen mee uit de stalling. Ook werden hekken en fietsen gebruikt om barricaden op te werpen tegen de mobiele eenheid.

De politie hoopt alle relschoppers op te sporen. Wie zondag niet is opgepakt, kan later altijd nog worden aangehouden aan de hand van beelden van beveiligingscamera’s.

Beeld EPA

Noodbevel

De gemeente heeft een noodbevel ingesteld en roept iedereen die er niets te zoeken heeft op om weg te blijven uit Eindhoven. Vermijd Eindhoven Centraal, zeggen de Nederlandse Spoorwegen. Er rijden wel treinen via de stad, maar die stoppen niet op Eindhoven Centraal, aldus NS. Het station is door de politie hermetisch afgesloten. Een auto van ProRail werd volgens de spoorbeheerder door relschoppers in brand gestoken. “Onze collega’s daar zijn erg geschrokken, maar gelukkig oké. Wat een schandalige actie!”, twittert ProRail.

Vanwege rellen in #Eindhoven is het treinstation gesloten. Ook is het treinverkeer gestaakt. Eén van onze auto’s moest het ook ontgelden. Onze collega’s daar zijn erg geschrokken, maar gelukkig oké. Wat een schandalige actie! pic.twitter.com/lHNdN5TzXh — ProRail (@ProRail) 24 januari 2021

Actievoerder in Amsterdam Beeld ANP

Demonstratie tegen de coronaregels in Amsterdam. Beeld ANP

