Meer belasting op gas, vlees en vliegen. Nederland kan klimaatdoelen alleen met ingrijpende maatregelen halen

Meer belasting op gas en minder op elektriciteit, het verkleinen van de veestapel, een vlees- en zuivelbelasting en duurdere tickets voor lange-afstandsvluchten. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die de Nederlandse overheid kan treffen om haar eigen klimaatdoelen te halen, stelt een nieuw onafhankelijk onderzoeksrapport dat in opdracht van het kabinet is uitgevoerd. Als deze maatregelen worden ingevoerd, zullen producten en diensten – van voedsel tot energie tot bijvoorbeeld autorijden – duurder worden voor burgers en bedrijven.

Op dit moment ligt Nederland niet op koers om de eigen klimaatdoelen te halen. De overheid wil de broeikasgasuitstoot in 2030 met 55 procent hebben verlaagd ten opzichte van 1990, liefst zelfs met 60 procent. Er is strenger klimaatbeleid nodig, erkent ook minister Rob Jetten (economische zaken en klimaat). Het vandaag verschenen onderzoek moet volgens hem “een menukaart aan beleidsopties opleveren, waaruit het kabinet een keus zal maken voor aanscherping en bijstelling van het beleid.” Dit voorjaar zal het kabinet hierover beslissen.

Belasting op gas moet omhoog

“De Nederlandse voetafdruk is te groot, of het nu de productie of de consumptie betreft”, concluderen de onderzoekers van het ‘interdepartementaal beleidsonderzoek’ (IBO), onder leiding van Laura van Geest. Ze komen met een pakket van tientallen maatregelen die het kabinet kan inzetten om de broeikasgasuitstoot sneller omlaag te brengen. Omdat de overheid al een klimaatfonds van 35 miljard opgericht heeft voor groene subsidies en investeringen, zijn deze voorgestelde maatregelen vooral gericht op het zwaarder beprijzen van vervuilend gedrag. Met deze maatregelen kan Nederland haar klimaatdoelen halen, stellen de onderzoekers.

Een greep uit de ‘menukaart’ waar het kabinet over zal moeten beslissen. De belasting op gas verhogen, zowel voor burgers als industrie, en de belasting op elektriciteit juist verlagen. De energiebesparingsplicht voor bedrijven aanscherpen en strenger handhaven. Voor koop- en huurwoningen de isolatie-eisen verhogen. De veestapel verkleinen, en strengere duurzaamheidseisen aan veevoer stellen. Ook kan het kabinet een belasting op vlees- en zuivel invoeren, om Nederlanders te stimuleren meer plantaardig te gaan eten.

Zakelijke benzine-auto’s verbieden

Het kabinet kan de verkoop van zakelijke auto’s op benzine of diesel vanaf 2025 verbieden. Het kan mensen die benzine of diesel rijden zwaarder belasten naarmate ze meer rijden. Langeafstandsvluchten kunnen zwaarder belast worden – nu geldt er één vast bedrag van 27 euro aan vliegbelasting, of je nu naar Rome of Tokyo vliegt. Ook opperen de onderzoekers om de CO 2 -heffing voor bijvoorbeeld de industrie te verhogen, en die nog duurder te maken dan de huidige Europese regels voorschrijven. Het kabinet kan ook vrijstellingen voor energiebelasting afbouwen. Dit eist ook Extinction Rebellion bij haar protesten tegen ‘fossiele subsidies’ – een grote hoeveelheid huidige belastingvoordelen voor grootverbruikers van fossiele energie.

Ook kan Nederland meer energie uit zon halen, bijvoorbeeld door batterijen op zonneparken, door meer zonnepanelen op daken en parkeerterreinen en door extra onderzoek naar zonne-energie op zee. Bedrijven of organisaties die tegen moeilijkheden terechtkomen bij al dit soort strengere eisen om te verduurzamen, zouden daarnaast terecht moeten kunnen bij een nieuw op te richten ‘Climate Urgency Office’.

7 miljard euro aanpassingskosten

Al deze maatregelen blijven slechts een greep uit de lange en ingrijpende waslijst. En daar bovenop, stellen de onderzoekers, kan Nederland ook nog een duidelijk en hard uitstootplafond introduceren. Dit gebeurt al op Europees niveau, maar Nederland zou volgens de onderzoekers een nog strengere maximale hoeveelheid broeikasgasuitstoot kunnen vaststellen, “om de zekerheid te vergroten dat de klimaatdoelen gehaald worden”.

De onderzoekers erkennen dat deze maatregelen tot hogere kosten gaan leiden voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat verreist voor het kabinet ‘een zorgvuldige politieke afweging’, stellen ze. Een eerste inschatting toont dat de maatregelen samen zo’n 7 miljard euro aan ‘aanpassingskosten’ zouden meebrengen voor burgers en bedrijven. Tegelijkertijd ontkomt de overheid niet aan dit soort aanvullende maatregelen. Wil het de nodige 22 megaton aan CO 2 -equivalent besparen die nodig is om de klimaatdoelen te halen, zal het kabinet veel van de gesuggereerde maatregelen moeten doorvoeren.

