Medicinale wiet voor veteranen vergoeden? ‘Sympathiek, maar niet terecht’

Cannabisonderzoeker Arno Hazekamp vindt het vergoeden van medicinale wiet voor ex-militairen sympathiek, maar niet terecht.

Het ministerie van defensie heroverweegt het besluit om veteranen die medicinale cannabis gebruiken daarvoor geen vergoeding meer te geven. Dat gebeurde nadat veteranen­ombudsman Reinier van Zutphen er op aandrong kosten wel te vergoeden.

Sinds januari van dit jaar krijgen veteranen hun medicinale cannabis niet meer vergoed. ­Andere Nederlanders krijgen cannabis sinds 2018 niet meer vergoed via de verzekering.

De ombudsman vindt dat de vergoeding valt onder de bijzondere zorgplicht voor veteranen. Ook moet het ministerie volgens hem de uitkomst van twee onderzoeken van de Militaire Geestelijke Gezondheiszorg (MGGZ) met de Universiteit Utrecht en die in Leiden naar het effect van medicinale wiet afwachten.

Volgens onafhankelijk cannabisonderzoeker Arno Hazekamp, niet betrokken bij de studies, kunnen de onderzoeken geen basis vormen voor nieuwe regelgeving. Het beroep op de bijzondere zorgplicht van de ombudsman is wel terecht, zegt hij.

Waarom maakt het onderzoek in Utrecht en Leiden geen verschil?

“Er zijn veel onderzoeken naar het gebruik en het effect van medicinale cannabis gedaan. In 2015 vergeleken onderzoekers van het wetenschappelijk blad JAMA verschillende onderzoeken en concludeerden dat er niet genoeg bewijs was voor de medicinale werking van cannabis. Hoewel dat niet betekent dat wiet niet kan helpen tegen ­bepaalde aandoeningen, zijn er veel meer studies nodig om zo’n systematisch onderzoek tegen te spreken.”

Dus cannabis kan mensen helpen?

“Jazeker. Ik kan me voorstellen dat sommige veteranen met PTSD er baat bij hebben, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld MS-patiënten, epilepsiepatiënten of mensen met kanker. Het probleem is dat ‘normale’ medicijnen één of twee werkzame stoffen hebben, waarvan we de effecten, voor ze op de markt komen, heel goed in kaart moeten brengen. Er zijn daarentegen zoveel verschillende soorten cannabis, met verschillende werkzame stoffen, dat we nog steeds niet precies weten welke stof wat doet. ­Bovendien loont het nauwelijks voor medicijnenfabrikanten om dat uit te zoeken. Voor het Nederlands Huisartsen Genootschap was die ­onzekerheid reden om wiet niet meer als medicijn voor te schrijven. En dus wilden zorgverzekeraars het vanaf 2018 niet meer vergoeden. Het is sympathiek om veteranen ­tegemoet te komen, maar waarom andere groepen dan niet, die er misschien net zo bij gebaat zijn?”

De ombudsman haalt de ­bijzondere zorgplicht voor (ex-)militairen aan.

“Ja, dat is een goed punt. Dat de overheid voor een specifieke groep, met een risicovol beroep, een stapje extra doet. Dan zou je het gewoon coulance moeten noemen en heeft het ook geen aanzuigende werking op andere groepen. De kosten kunnen natuurlijk altijd belangrijk zijn voor een verzekeraar, hoewel de ombudsman dat argument niet noemt. Een verzekeraar kan tegen elkaar ­afwegen wat mensen declareren als ze wel of niet aan de cannabis zijn.”

Waar komt de medicinale wiet eigenlijk vandaan?

“Er is één bedrijf, Bedrocan. Dat wordt gecontroleerd door het ­Bureau voor Medicinale Cannabis, dat aan alle binnenlandse vraag naar medicinale wiet kan voldoen.”

Moet wiet als medicijn vergoed worden of niet?

“Op basis van wetenschap is het willekeurig om dat alleen voor een kleine groep ex-militairen te doen.”

