Media-aandacht kan zowel in voor- als nadeel van verdachten werken

Sanil B. was zichtbaar aangeslagen toen de officier van justitie de strafeis tegen hem uitsprak. Tien jaar cel, onvoorwaardelijk. Mees T. en Hein B. hoorden acht jaar gevangenisstraf eisen. De drie Hilversummers van 19 en 20 jaar zijn de hoofdverdachten in de zogeheten Mallorcazaak. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman. De verontwaardiging in de samenleving was en is enorm. Speelt die verontwaardiging een rol in de strafeisen tegen de drie hoofdverdachten?

Om die vraag te beantwoorden, moet eerst worden vastgesteld of de eisen echt hoog zijn. Er zijn eerder ‘kopschoppers’ veroordeeld, zoals de mannen en jongens die in 2012 grensrechter Richard Nieuwenhuizen doodschopten. Daar was een meerderjarige bij. Hij kreeg 6 jaar cel, gelijk aan de strafeis. In andere zaken met kopschoppers zijn sterke verschillen te zien in eisen en uiteindelijke straffen.

Zaken moeilijk te vergelijken

“In het strafrecht zijn zaken nauwelijks echt goed met elkaar te vergelijken”, zegt Sven Brinkhoff, hoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. “Bij dit soort zaken gaat het altijd om maatwerk. In een eis, en straks bij het vonnis, kijken officier van justitie en rechter niet alleen naar de strafbare feiten, zoals de zwaarte van de straf en het aantal strafbare feiten in de tenlastelegging, maar ook naar andere aspecten. Het strafblad van de verdachte bijvoorbeeld en de leeftijd. Ik vind de eisen van de officier weloverwogen.”

Pauline Schuyt, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting aan de Universiteit Leiden, sluit zich daarbij aan. “Voor een enkele doodslag is het een forse eis. Maar er is meer gebeurd.” De officier houdt de drie namelijk ook verantwoordelijk voor een poging tot doodslag op een andere jongen en openlijke geweldpleging tijdens die bewuste nacht op Mallorca.

De beelden van het nachtelijke geweld werden al snel online verspreid en zorgden voor ophef in de samenleving. De strafzaak staat dan ook vol in de schijnwerpers van de media. Dat heeft ongetwijfeld invloed op het Openbaar Ministerie, zeggen Brinkhoff en Schuyt.

Media kleuren eis

“Het OM is geen organisatie die losstaat van maatschappij”, zegt Brinkhoff. “Je kunt zeggen dat het OM de professionele vertolker is van de maatschappij. De impact op de samenleving, waardoor de media ermee aan de haal gaan, dat kleurt de eis van de officier. Al denk ik in dit geval niet dat je een andere strafeis had gehad zonder alle media-aandacht. Daarvoor is de impact van deze daad te groot.”

Een van de doelen van gevangenisstraffen is afschrikken. Veel media-aandacht kan daarbij helpen. Als de straffen in de Mallorcazaak hoog uitvallen, zullen andere jongeren tijdens uitgaansgeweld wellicht niet zo snel iemand tegen het hoofd schoppen, zo is de gedachte. Toch zijn rechters volgens Schuyt doorgaans terughoudend om de media-aandacht mee te laten spelen in de hoogte van de straf. “Het is vaak willekeurig of een zaak veel aandacht krijgt of niet. Stel dat er op twee dagen vergelijkbare feiten worden gepleegd. De ene dag is er geen ander nieuws, dan pakken de media flink uit en weet iedereen ervan. De volgende dag vindt eenzelfde misdrijf plaats, maar breekt er tegelijkertijd ergens oorlog uit. Dan weten maar weinigen iets van het misdrijf, omdat er geen aandacht voor is. Het is dus onwenselijk als de rechter te veel waarde hecht aan media-aandacht als het om de strafmaat gaat.”

Juist lager straffen

Alle aandacht voor de Hilversummers kan er ook voor zorgen dat de rechter juist lagere straffen oplegt. Dat gebeurde in 2013 bij Eindhovense kopschoppers. Een groepje jongeren takelde een 22-jarige man zwaar toe. Hij overleefde de aanslag. De verdachten kregen acht tot tien maanden jeugddetentie, waar het OM anderhalf jaar cel had geëist. De straf viel lager uit omdat de verdachten door alle aandacht al waren gestraft.

Schuyt: “Als er sprake is van trial by media, kan strafverlaging het gevolg zijn. Toch denk ik niet dat de rechter in dit geval de aandacht als reden zal zien voor strafverlaging. Deze zaak heeft zo’n schok teweeg gebracht, dat het me niet zal verbazen als de rechters hoge straffen uitdelen.”

