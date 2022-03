Medewerkers van de jeugdzorg staken en protesteren. ‘We kunnen zo niet verder’

Dinsdag leggen zeker vijfduizend jeugdzorgmedewerkers een etmaal lang het werk neer. In Den Haag demonstreren ze tegen de plannen van het kabinet voor nieuwe bezuinigingen op de jeugdzorg vanaf 2025.

Volgens de FNV dreigt de gehele jeugdzorg als een kaartenhuis in elkaar te storten. “Kinderen die zorg nodig hebben staan op een wachtlijst om op een andere wachtlijst te komen. We kunnen zo niet verder”, stelt Maaike van der Aar, bestuurder jeugdzorg bij FNV.

Driekwart denkt erover te stoppen

Het is al langer bekend dat personeel in de jeugdzorg met een hoge werkdruk te maken heeft. Eind vorig jaar onderzocht het televisieprogramma Pointer van de KRO-NCRV samen met de FNV de problemen onder jeugdzorgmedewerkers. Zij concludeerden op basis van een enquête dat driekwart van het personeel in de jeugdzorg erover nadenkt om te stoppen met het werk.

Belangrijkste reden daarvoor is de hoge administratiedruk, waardoor er minder tijd overblijft om zorg te geven aan cliënten. Sander Wageman, woordvoerder bij het FNV, zegt daarover: “Medewerkers moeten voor ieder appje naar een cliënt een formulier invullen, dat frustreert enorm.”

De woordvoerder legt uit dat er door de frustraties te weinig personeel beschikbaar is, waardoor er minder zorg kan worden verleend en wachttijden voor kwetsbare kinderen zijn opgelopen tot tien maanden. “Een kind dat al lang op zorg wacht is weer moeilijker te helpen voor het personeel, waardoor de werkdruk nog verder toeneemt.”

Meer administratieve taken en bezuinigingen

Sinds 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Door decentralisatie van de jeugdzorg kwamen er meer administratieve taken bij voor het zorgpersoneel, er moest meer worden vastgelegd. Volgens Maaike van der Aar, zijn er toen achterstanden opgelopen, die nog steeds niet zijn ingehaald. “De jeugdzorg kreeg te maken met gemeenten die van zorg geen kaas hadden gegeten, ze zijn nog steeds aan het leren.”

Verschillende gemeenten onderkennen inmiddels de problemen in de jeugdzorg. Via een arbitragezaak werd vorig jaar bedongen dat het kabinet 1,3 miljard extra zou uittrekken voor de jeugdzorg. Door de decentralisatie kwam dit geld in eerste instantie bij de gemeenten terecht.

Het FNV concludeert nu dat gemeenten het geld in de praktijk ook aan andere zaken uitgeeft, iets wat de NOS eerder ook al signaleerde. “Dit zorgt ervoor dat problemen niet structureel kunnen worden opgelost, het is tijd jeugdzorgers zelf zeggenschap krijgen, zij hebben de praktijkervaring. Een nieuwe bezuiniging zal de sector niet overleven.”, zegt Van der Aar.

Op het Malieveld demonstreren dinsdag jeugdzorgmedewerkers. De organisatie verwacht er zeker vijfduizend. In de jeugdzorgcentra gaan daardoor sommige activiteiten of consulten niet door, maar volgens het FNV zal geen groep zonder begeleider zitten en is er genoeg personeel over voor de acute zorg.

