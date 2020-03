Medewerker OLVG-ziekenhuis Amsterdam besmet, poli's dicht

Dat maakte het ziekenhuis bekend. De medewerker, die met lichte symptomen thuis in quarantaine zit, was op vakantie geweest in Noord-Italië, toen dat gebied nog niet als hoog risico-gebied werd bestempeld. Na thuiskomst heeft hij of zij vier dagen in het ziekenhuis gewerkt.

Om privacyredenen wil het OLVG niet aangeven om wie het gaat, wel dat de medewerker werkzaam is op de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) van de locaties Oost en West. Er was direct contact met patiënten, bericht de NOS. De poliklinische afdelingen van MKA op locatie Oost en West zijn uit voorzorg gesloten, en blijven vermoedelijk twee weken dicht omdat veel collega's met wie degene contact heeft gehad ter preventie naar huis zijn gestuurd.

Het ziekenhuis neemt nog contact op met patiënten die in contact zijn geweest met de medewerker, en verzoekt hen contact op te nemen met hun huisarts als ze klachten krijgen.

Geen griep, toch corona in Kerkwijk

Een man uit Kerkwijk is besmet geraakt met het coronavirus. Hij ligt in strikte isolatie in het ziekenhuis in Den Bosch en maakt het naar omstandigheden goed, meldt de gemeente Zaltbommel, waar Kerkwijk onder valt.

De man had zich vrijdagavond met griepverschijnselen in het ziekenhuis gemeld en testte negatief op een influenza-test. Daardoor hoefde hij volgens de richtlijnen van het RIVM niet te worden onderzocht op het nieuwe coronavirus, aldus de gemeente.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch besloot echter alle opgenomen patiënten met luchtwegklachten voor de zekerheid op corona te testen. De man testte toen positief. De kamergenoten moeten ook worden getest en liggen ook in isolatie. De GGD Gelderland-Zuid is een contactonderzoek gestart.

Beeld ANP

Zes nieuwe meldingen dinsdag

Maandag kwamen zes nieuwe meldingen binnen bij het RIVM, die dinsdag bekend zijn gemaakt. De mensen die het virus hebben opgelopen, zitten thuis in quarantaine. Bijna alle Nederlanders bij wie het coronavirus is vastgesteld, zijn in Noord-Italië geweest óf gezinsleden van mensen bij wie het virus al was vastgesteld. “Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek”, aldus het instituut. Het jongste kind van de coronapatiënte uit Amsterdam blijkt na meerdere hertesten niet besmet.

Het RIVM maakt dagelijks bekend hoeveel mensen in het land positief zijn getest op het virus. In alle geconstateerde gevallen doen de GGD’en contactonderzoek: ze inventariseren met wie een patiënt allemaal in aanraking is geweest. Die mensen moeten zich melden als ze klachten krijgen. Het virus veroorzaakt luchtwegklachten. Mensen die het hebben opgelopen, hoesten of zijn kortademig en krijgen koorts.

en dispenser met ontsmettingsmiddel in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Vindicat gaat toch skiën ondanks reisadvies

De negenhonderd Vindicat-leden die ondanks het aangescherpte reisadvies toch zijn gaan skiën in corona-gebied moeten bij thuiskomst ‘zichzelf in de gaten houden’. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel gisteren. De studentenvereniging uit Groningen komt zondag terug van een skivakantie in Noord-Italië.

Dinsdag werd geadviseerd om alleen indien noodzakelijk naar het noorden van Italië te reizen. Eerder, op het moment van afreizen van de studenten, werd dat deel al als risicogebied aangewezen.

Van Dissel zegt dat de studenten bij verkoudheidsklachten ‘social distancing’ moeten toepassen; zichzelf afzonderen en geen nieuwe contacten leggen. In dat geval kan iemand volgens hem prima de hond uitlaten of even naar de supermarkt, maar naar een feest gaan is dan niet aan te raden.

De groep studenten zit in Sestriere, in het noordwesten van Italië. “Dinsdagochtend hebben we allemaal een mail van de GGD ontvangen met onder meer hygiënevoorschriften. Wat wel te doen en wat vooral niet”, zegt Floris Hamann, rector bij Vindicat en als zodanig aanspreekpunt voor de autoriteiten in Nederland. Hij heeft “ieder dagdeel” contact met het RIVM.

“Iedereen hier is zich bewust van de serieuze situatie. Wij zijn geen experts, dus als de autoriteiten zeggen dat we vervroegd naar Nederland moeten terugkeren, dan doen we dat”, aldus Hamann. “Het is zeker niet zo dat het doorgaan van deze skivakantie voor ons op nummer één stond. De gezondheid van de negenhonderd studenten gaat boven alles.”

Een 3D-print van het SARS-CoV-2-deeltje. Beeld EPA

Kabinet: voorlopig is indammen coronavirus genoeg

Het kabinet blijft zich voorlopig richten op het indammen van het coronavirus. Mocht het virus toch fors verder om zich heen grijpen, dan liggen er maatregelen klaar voor een volgende stap, zegt premier Mark Rutte na crisisberaad met betrokken ministers. Daarvoor worden nu voorbereidingen getroffen.

Het aantal besmettingen kan komende uren en dagen verder oplopen, zegt Rutte. Als de aantallen sterk groeien, kan een volgende fase aanbreken.

De premier durft niet te zeggen dat Nederland de uitbraak onder controle heeft. Zover is het pas als er geen nieuwe patiënten meer bijkomen, zegt hij.

Het afgelasten van evenementen, zoals in sommige andere landen gebeurt, is voorlopig niet nodig, vindt het kabinet. Rutte noemde dat “niet zinvol”. En “kinderen gaan gewoon naar school toe.”

Het leeuwendeel van het kabinet schoof dinsdag aan bij de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook de politie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waren aanwezig.

Nog twee Nederlanders in afzondering in Abu Dhabi

In Abu Dhabi zitten nog twee Nederlanders in afzondering, meldt het ministerie van buitenlandse zaken. De Nederlanders zijn de enige die nog vastzitten van de in totaal 55 landgenoten die zondag nog in verschillende hotels in quarantaine zaten. Aanvankelijk ging het ministerie uit van nog slechts één Nederlander, maar dat bleken er uiteindelijk toch twee.

Het virus werd eerder vastgesteld bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg die deelnam aan de Ronde van de Emiraten. Daarna gingen verschillende hotels in Abu Dhabi op slot. Donderdagavond werden de laatste twee etappes van de wielerronde geschrapt. Alle renners die meededen aan de wielerronde mochten hun hotel niet verlaten en werden getest, waaronder de renners van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Bij de testen zijn geen besmettingen bij renners ontdekt.

Ook opnamestop in Beverwijk

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft een tijdelijke opnamestop ingesteld voor de afdeling intensive care. De maatregel wordt genomen nadat een eerste test bij een patiënt op de intensive care op het nieuwe coronavirus positief was gebleken.

De patiënt werd 28 februari opgenomen in het Rode Kruis Ziekenhuis en verblijft daar nog steeds. Vrijdag bij de opname was er volgens het ziekenhuis geen aanleiding de patiënt te testen. Gezien het ziekteverloop werd dat maandag alsnog gedaan.

De opnamestop geldt niet voor de zorg aan mensen met brandwonden, want het Brandwondencentrum Beverwijk zit op een andere locatie. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam maakten eerder al bekend dat zij tijdelijk geen nieuwe patiënten opnemen.

Transavia vliegt minder naar Italië

Luchtvaartmaatschappij Transavia vliegt minder vaak naar Italië wegens het nieuwe coronavirus. Door de virusuitbraak daalt de vraag naar vliegreizen naar het land zo hard dat de budgetdochter van Air France-KLM een tiende van zijn vluchten naar Italië schrapt.

Vanaf 17 maart tot eind april vliegt Transavia minder vaak naar de Italiaanse steden Verona, Pisa, Bari, Bologna en Napels. In totaal haalt de vliegmaatschappij 22 retourvluchten uit haar vluchtschema voor Italië. Passagiers van wie vluchten worden geannuleerd, kunnen die gratis omboeken. Ook hebben ze de mogelijkheid het geld voor hun ticket teruggestort te krijgen.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen door het coronavirus. Hoewel Nederland alleen voor een paar gebieden in Noord-Italië een negatief reisadvies geeft, merkt Transavia toch dat klanten het boeken van een vlucht naar het land uitstellen. Eerder deze week kondigde Ryanair al aan een kwart van zijn vluchten naar Italië te schrappen.

Het moederbedrijf van Transavia, Air France-KLM, maakte eerder bekend dat de problemen rond het nieuwe coronavirus een hap van 150 miljoen tot 200 miljoen euro uit de operationele winst van het eerste kwartaal nemen. Die klap komt voor een groot deel doordat het concern een tijdlang niet naar China vliegt.

Dit artikel is een updatebericht met het laatste nieuws over het corona-virus in Nederland, en wordt gedurende de dag ververst.