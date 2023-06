Medailles voor marechaussees die onderzoek deden in Oekraïne

De Nederlandse marechaussees die vorig jaar forensisch opsporingswerk deden in Oekraïne ontvangen zaterdag in Den Haag een militaire onderscheiding. Tijdens de jaarlijkse Nationale Veteranendag worden zij geëerd voor hun recente inzet. De marechaussees deden in Oekraïne onderzoek naar oorlogsmisdaden. Ze stelden bewijs veilig, spraken met getuigen en verrichtten DNA-onderzoek. Dat werk moest gebeuren terwijl Rusland in heel Oekraïne raketaanvallen uitvoerde. Volgens het kabinet hebben de marechaussees een belangrijke bijdrage geleverd aan het optreden tegen inbreuken op de internationale rechtsorde.

Tijdens de Nationale Veteranendag, die voor de negentiende keer wordt gehouden, worden in totaal zo’n zeventig veteranen geëerd. Volgens een woordvoerder van het organisatiecomité gaat het naast de marechaussees om militairen die actief zijn geweest in Irak, Libië en Mali, en als waarnemer in het Midden-Oosten.

Bijzondere verdiensten

Enkele veteranen krijgen vanwege hun bijzondere verdiensten de medaille opgespeld door premier Rutte of minister Ollongren van defensie. Ook Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim en de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang, reiken medailles uit.

Traditiegetrouw zal koning Willem-Alexander een defilé afnemen, waaraan naar schatting vierduizend militairen – zowel veteranen als actief dienende – zullen deelnemen. Daaraan voorafgaand vliegen achttien historische en moderne vliegtuigen bij wijze van groet over de binnenstad van Den Haag. De Nationale Veteranendag begon vrijdagmiddag met de sprong van een aantal parachutisten die landden in de Hofvijver.

Eerder deze week ontvingen drie inmiddels overleden militairen postuum de veteranenspeld. Op de Legerplaats bij Oldebroek overhandigde kolonel Michel Roelen, commandant van het Korps Veldartillerie, de speld aan familieleden van de overleden militairen. De mannen ontvingen ook postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis, omdat zij in de jaren 1939 en 1940 in de krijgsmacht dienden. Veel van de toen dienende militairen hebben nooit een medaille aangevraagd, omdat ze niet wisten dat ze ervoor in aanmerking kwamen, of uit bescheidenheid. “Dat dit postuum alsnog kan, is een troost”, aldus Roelen. “Deze militairen hebben zich ingezet voor de vrede en veiligheid in ons land in een tijd dat dit hard nodig was.”

Lees ook:

Het vergeten leven van oom Auke

Wat begon met een uniformjasje op Marktplaats mondde deze week uit in de postume toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis. Tachtig jaar na zijn dood wordt oud-militair en verzetsstrijder Auke Sybenga eindelijk geëerd.