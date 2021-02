ME grijpt weer in bij een coronaprotest, enkele personen zijn aangehouden

In Amsterdam en Leeuwarden zijn zondag groepen mensen bij elkaar gekomen om ‘koffie te drinken’ tegen de coronamaatregelen. Dat verliep niet overal even vredig. In Amsterdam moest zelfs de Mobiele Eenheid er aan te pas komen om een einde te maken aan bijeenkomst. De ME voerde een charge uit en kort daarna vertrok ook het laatste groepje demonstranten. Tegen vier uur was het Museumplein, waar de demonstratie plaatsvond, weer leeg.

Op het Museumplein mengde een grote groep van enkele honderden ‘koffiedrinkers’ zich gisteren tussen een veelvoud van zonaanbidders en recreanten die van de vroege voorjaarsdag kwamen genieten. In totaal zouden ongeveer duizend personen zich op het plein hebben verzameld, waar zij in groepjes bij elkaar stonden. De ME riep de demonstranten op anderhalve meter afstand te houden, maar daar gaven de aanwezigen geen gehoor aan. Daarop besloot de ME in te grijpen. Enkele personen zijn aangehouden.

Op het plein is de afgelopen weken geregeld gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid en de coronamaatregelen. Anders dan voorgaande weken heeft de gemeente het plein gisteren niet aangewezen als een zogenoemd veiligheidsrisicogebied. Dan zou ingrijpen door de politie gemakkelijker kunnen.

Op 17 januari, eveneens een zondag, ontstonden ongeregeldheden nadat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie, justitie) besloot een door de rechter verboden en spontaan ontstane demonstratie van zo’n tweeduizend mensen te ontbinden. Daarna kwamen er op zondag telkens groepen mensen naar het plein die wisten dat ze daar niet mochten demonstreren. Dat leidde twee zondagen achtereen tot ongeregeldheden.

Ook in Leeuwarden was gisteren een demonstratie van ‘koffiedrinkers’. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. De betoging verliep in een gemoedelijke sfeer. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

