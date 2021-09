McPlant springt even in voor flexitarische klanten

Hamburgerketen McDonald’s blijft z’n best doen om groener in de wereld te staan. Het bedrijf komt nu met de McPlant, een hamburger met namaakvlees en erwteneiwit. De bedoeling is dat de vleesvervanger tijdelijk te krijgen is in bijna alle 254 Nederlandse filialen. De burger is tot november te bestellen en was eerder tijdelijk te koop in andere landen.

De McPlant is ontwikkeld samen met het Amerikaanse Beyond Meat, dat is gespecialiseerd in vleesvervangers. De nieuwste burger van McDonald’s krijgt – in tegenstelling tot de vegetarische kipburgers – niet het keurmerk vegetarisch of veganistisch omdat er ook cheddarkaas tussen de broodjes zit en omdat de plantaardige burger op de bakplaat wel in contact komt met echt vlees.

McDonald’s is al ruim twintig jaar in de weer om het imago de groenere kant op te krijgen. Een belangrijke stap in die richting werd gezet in 2009 en zit vooral aan de oneetbare kant. Zo maakte de rode achtergrond van de gele ‘M’ zoetjesaan plaats voor een groene steunkleur. Veel van de ruim 38.000 restaurants wereldwijd zijn inmiddels van kleur veranderd. Het assortiment moet ook nog wat groener, vindt het bedrijf. Klanten veranderen tegenwoordig vaker in zogenoemde flexitariërs, mensen die zo nu en dan iets anders willen eten dan vlees.

Concurrerende fastfoodketens als Subway en Burger King bieden vergelijkbare alternatieven, zoals de Vegan Supreme of de Vegan Whopper. Vorig jaar voerde een KFC-restaurant in Rotterdam tijdens de Nationale Week Zonder Vlees een volledig kiploos assortiment.

McDonald’s Nederland wil dat in 2024 nog maar 45 procent van het menu uit vleesproducten bestaat, laat een woordvoerder weten. Net genoeg voor wie die guilty pleasure in leven wil houden.

