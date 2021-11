Maxine Fleming (32) werd doodziek door corona, maar wil nog steeds geen vaccin. ‘Ik vertrouw het niet’

Maxine Fleming (32) werd heel ziek door corona, maar nog steeds wantrouwt ze het vaccin. “Ik voel nog vaak druk op de borst, spierpijn, hoofdpijn en pijn in mijn gewrichten”, vertelt Fleming (32). “Ik heb twee kinderen van 3 en 5. Als ik die ophaal, dan ben ik al bekaf.” Haar werk in een natuurwinkel heeft ze tot haar frustratie nog niet kunnen oppakken, ruim twee maanden naar haar corona-infectie.

Fleming was niet gevaccineerd. Op uitnodiging van haar huisarts, Martine Uil, vertelt ze waarom. Ze weegt haar woorden zorgvuldig. “In het begin werd corona vergeleken met de griep. Ik had het niet van dichtbij meegemaakt. Ik dacht: mijn weerstand lost het wel op.” Ook vertrouwde ze de vaccins niet. “Eerst hadden we niks, en toen ineens veel oplossingen. Ik dacht: het gaat zo snel, zijn ze wel veilig in het gebruik?” Haar geloof – Fleming is moslim – had ook met haar keuze om zich niet te laten vaccineren niets te maken.

Informatie zocht ze via Google. “Ik kwam op de Facebookpagina ‘bijwerkingen van vaccinatie’, waar mensen ervaringen delen. Daar las ik schrikwekkende dingen. Over bloedproppen bijvoorbeeld. “Ik dacht: dat vaccin ga ik niet nemen.”

In juli kreeg het virus haar te pakken. De infectie verliep mild, zoals ze had verwacht. Maar in augustus raakte ze wéér besmet. “Ik werd echt heel, heel ziek”, zegt ze. “Ik at niet. Ik lag dagen in bed.” Ze had moeite met ademen. In de huisartsenpraktijk barstte ze in tranen uit. “Ik was zo moe.”

Het hele gezin besmet

Gelijktijdig raakte ook haar 61-jarige moeder besmet, een geboren Curaçaose. Ze is kwetsbaar vanwege een chronische longaandoening en diabetes. Ook Flemings broers en zussen, allemaal ongevaccineerd en stuk voor stuk vaak bij haar moeder thuis, kregen corona. Haar moeder kwam op de intensive care terecht, lag drie weken in het ziekenhuis, en kwam er gelukkig bovenop.

“Hadden we moeten zorgen dat ze gevaccineerd was?” vraagt Fleming zich af. “We hadden het er wel over toen ze ziek was. Aan de andere kant, we zijn zó voorzichtig geweest. We hielden afstand en kwamen niet bij haar als we verkouden waren.”

‘Ik vertrouw het vaccin nog steeds niet’

Nog altijd aarzelt ze over vaccinatie. “Nu ik het twee keer gehad heb, denk ik: ik heb nu wel antistoffen opgebouwd. Aan de andere kant komen er steeds nieuwe varianten. Het klinkt misschien stom, maar ik vertrouw het vaccin nog steeds niet. Ik probeer wel mijn moeder het vaccin aan te praten. Omdat ze zo ziek is geweest, en ik hoop dat ze de volgende keer dan minder ziek wordt.”

Dat straks op steeds meer plekken een coronapas nodig is, is voor haar geen reden om een prik te halen. “Er wordt verdeeldheid gezaaid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden”, zegt ze. “Ik krijg het gevoel dat het steeds meer opgelegd wordt. En dat wil ik niet.”

Rijen voor een prik

In juni stonden de huisartsen nog op het plein voor de supermarkt in de wijk Carnisse, aan de noordkant van Charlois. Witte jassen aan en zoveel mogelijk voorbijgangers aanspreken. Vragen beantwoorden, prikken zetten. “Uiteindelijk stonden er rijen”, vertelt huisarts huisarts Uil (39) trots. “We hebben in één dag tweehonderd prikken gezet. Veel bij Oost-Europese migranten, die we niet op een andere manier konden bereiken. Het was pionieren.”

In Rotterdam Charlois is de vaccinatiegraad heel laag. Beeld Arie Kievit

Het was een initiatief van de huisartsen, met hulp van het Erasmus MC en de GGD. “Toen was de toon nog niet zo hard. Zo laagdrempelig vaccineren als toen, dat is nu niet veilig meer”, zegt Uil. “De GGD, die de wijkaanpak heeft overgenomen, maakt zich zorgen om de veiligheid van medewerkers. Mensen worden gefotografeerd, gefilmd en online bedreigd.”

De GGD bevestigt dat de aanpak noodgedwongen veranderd is: minder vaak mensen aanklampen op straat en vaker vaccineren in buurthuizen, waar bewoners zelf naartoe komen.

Religie speelt nauwelijks een rol

Uils praktijk zit in een gezondheidscentrum met zes huisartsen, ingeklemd tussen grijze laagbouwappartementen: drie woningen op elkaar, zes naambordjes bij elke portiek. In haar patiëntenbestand zitten zowel ‘oude Rotterdammers’ als buurtbewoners van Oost-Europese, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst. Als het om de bezwaren tegen vaccins gaat, ziet Uil weinig verschil. Anders dan in de Bijbelgordel speelt religie hier nauwelijks een rol, zegt ze.

Uil ziet drie groepen ongevaccineerden, dwars door alle gemeenschappen heen. “De eerste groep heeft een diepe overtuiging het vaccin niet te willen. Daar kom je niet verder mee. De tweede zijn de jongeren die zich zorgen maken over de langetermijneffecten van vaccins, of over vruchtbaarheid. Groep drie ziet door de bomen het bos niet meer. Zij hebben moeite om alle informatie te verwerken. Die mensen zie je vaak in kwetsbare wijken zoals deze.”

‘Mensen voelen zich in de steek gelaten’

Ook wantrouwen speelt volgens Uil een rol. “De mensen hier voelen zich erg benadeeld door de hele situatie. Als je kleiner behuisd bent, met drie kinderen en een werkende moeder aan de keukentafel, dan komt een sluiting van de scholen veel harder aan dan wanneer je groter woont. En ze hebben vaker financiële problemen, voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Als die overheid dan zegt ‘laat je vaccineren’, dan doen ze het niet.”

Dat gaat Uil aan het hart. “Corona vergroot de verschillen tussen wijken. Mensen wonen hier dichter op elkaar en besmetten elkaar sneller. Ze zijn ongezonder, hebben vaker diabetes of COPD, en worden dus vaker ernstig ziek door corona. Als ze zich dan ook niet laten vaccineren, wordt het verschil alleen maar groter.”

Maatregelen werken averechts

De aanpak van het kabinet, die steeds meer gericht is op maatregelen tegen ongevaccineerden, werkt averechts als het om vaccinaties gaat, vreest Uil. “Het zet mensen die je misschien had kunnen overtuigen in de anti-stand. En daar krijg je ze niet snel uit.”

Recent schreven de huisartsen in Charlois gezamenlijk 7500 ongevaccineerde patiënten aan. “De boodschap: ik, als u dokter, adviseer u te laten vaccineren”, zegt Uil. Een weekend lang werd geprikt op een locatie in de wijk, met de huisartsen erbij. Die actie leverde 130 vaccinaties op. Uil had op meer gehoopt. Ze verwacht dat de vaccinatiegraad hier nog maar ‘beperkt’ omhoog kan. “We moeten gericht blijven op de mensen die het nog niet weten. Hun op rustige toon uitleg geven.”

Wat is er nodig voordat Maxine Fleming zichzelf laat vaccineren? “Tijd. Een paar jaar”, zegt ze. “Zodat we echt weten wat de uitwerking is.”

Niet geprikt in Charlois Trouw brengt deze week een serie vanuit Charlois, waar volgens de GGD slechts 56 procent volledig gevaccineerd is. De voormalige deelgemeente Charlois heeft de laagste vaccinatiegraad in Rotterdam, dat van de grote steden weer de minste gevaccineerde inwoners heeft. Suggesties, tips of reacties? Mail charlois@trouw.nl.

