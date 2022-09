Maximale gasproductie was ook na de beving bij Huizinge het doel

Op 16 augustus trilt de bodem bij het gehucht Huizinge. De beving heeft een kracht van 3,6 op de schaal van Richter, de zwaarste schok in Groningen tot dan toe. De kracht komt dichtbij 3,9. Dat is volgens deskundigen de maximale kracht die bevingen in het Groningse zullen krijgen. De beving lag dus in de lijn der verwachtingen.

Toch heeft de schok veel gevolgen. De schade is, blijkt in de weken erna, veel groter dan bij eerdere schokken. Groningen, waar gevoelens van angst en onrust na een serie minder zware schokken al langer sluimeren, wordt echt bang.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoekt de gevolgen van de beving, hoewel dat niet zijn taak is. De onderzoekers zijn snel klaar. Hun conclusies zijn stevig: bevingen kunnen zwaarder zijn dan 3,9. Ze kunnen tot veel schade leiden, de veiligheid van Groningers is in het geding. De productie van gas moet beperkt.

Die conclusies, opvallend en verstrekkend, worden onderschreven door de Nam, diens aandeelhouders Shell en Exxon, en de onderzoeksinstellingen KNMI en TNO. Behalve die conclusie over de productiebeperking dan. Die niet.

Vrees voor leveringszekerheid

Waarom? In Den Haag vreest topambtenaar De Groot, bleek uit zijn verhoor, de financiële gevolgen: minder productie betekent minder inkomsten voor de staat. Oud-topambtenaar Stan Dessens, in 2012 werkzaam voor de organisatie waarin Shell, Esso en de Staat de belangrijkste beslissingen over de gaswinning nemen, vreest voor de leveringszekerheid, de exportcontracten en het goede imago van gasverkoper GasTerra. Het KNMI mist het wetenschappelijk bewijs dat minder productie tot minder bevingen leidt. Nam, Shell en Esso stellen dat minder productie alleen leidt tot uitstel van bevingen. Daar is Groningen niet bij gebaat, zei toenmalig Nam-directeur Bart van de Leemput.

In december, het rapport van het SodM is dan in gaskringen al bekend maar nog niet openbaar, komt GasTerra met zijn businessplan voor 2013. In 2005 is afgesproken dat er in tien jaar gemiddeld 42,5 miljard kuub gas per jaar uit de bodem mag worden gehaald. Vijf jaar lang wordt dat gemiddelde niet gehaald en dus wordt in 2010 besloten de productie flink te verhogen. Maximale productie wordt het nieuwe codewoord, bleek vrijdag uit de verhoren van Anton Broenink en Gertjan Lankhorst van GasTerra. In het businessplan voor 2013 is het dat weer: er wordt een productie van 49 miljard kuub verwacht. Met ‘Huizinge’ wordt geen rekening gehouden. GasTerra-voorman Lankhorst heeft nog geen weet van het SodM-rapport en geen benul van de ontstane commotie in Groningen, zegt hij in zijn verhoor.

Uiteindelijk is de beslissing aan minister Henk Kamp: hij wil geen productiebeperking, keurt het businessplan goed en legt het SodM-advies naast zich neer. Kamp wijst op de leveringszekerheid: er moet voldoende gas zijn voor Nederland en de buitenlandse klanten van GasTerra. Een goed besluit van Kamp, vindt Lankhorst dan. Hij vraagt ook om een serie onderzoeken naar de bevingen.

Te weinig oog voor de angst van de Groningers

Is die leveringszekerheid in gevaar? Nou, niet echt, blijkt uit berekeningen die Broenink na de beving laat maken en die zijn doorgegeven aan Kamps ministerie: technisch gezien is een productie van 27 miljard kuub genoeg (of 30 miljard bij slecht weer) om aan die leveringszekerheid te voldoen. Er is wel kunst- en vliegwerk voor nodig, investeringen eveneens en gas dat al verkocht is, moet dan worden teruggekocht. Lankhorst schat dat de overheid dan vijf miljard euro zou zijn misgelopen.

In de loop van 2013 blijkt dat de productie hoger zal uitvallen. Van de Leemput steekt een paar keer zijn vinger op – hij heeft de angst in Groningen geroken. Broenink vraagt met instemming van Lankhorst een paar keer of zo’n hoge productie wel een goed idee is. Kamps ministerie houdt voet bij stuk, Van de Leemput en Broenink laten het er bij. De jaarproductie zal uitkomen op 53 miljard kuub. Groningen is daar laaiend over.

Terugkijkend zeiden Van de Leemput, Broenink, Lankhorst en Broenink deze week, in meer of minder indringende bewoordingen, dat ze destijds te weinig oog hadden voor de angst van de Groningers die in 2013 trouwens meer bevingen te verwerken kregen. Kamp wordt vrijdag verhoord.

