‘Max praat in trofeeën. Daar kan hij niks aan doen. Zo is hij opgevoed.’

Zonder Max Verstappen had Zandvoort waarschijnlijk nog 36 jaar kunnen wachten op een nieuwe grand prix. De terugkeer van de Formule 1 zegt wat over de kracht van het merk dat hij inmiddels is. Tot in alle uithoeken van de wereld kennen ze de jonge Nederlander, die opvalt door zijn agressieve rijstijl en prestaties op de racecircuits. Maar wie is de man daarachter?

“De mens Max is keihard”, stelt Tom Coronel, zelf als autocoureur en ondernemer al decennialang actief in de wereld van de snelheid. “Max heeft één doel: wereldkampioen worden. Daar gaat hij 100 procent voor. Daar moet alles voor wijken. Alles. Zijn hele familie leeft al sinds zijn geboorte met dat doel. Deze jongen is geprogrammeerd om te racen, gemaakt om te racen, opgevoed om te racen.”

Collega Robert Doornbos, die zelf in 2005 en 2006 achter het stuur van een Formule 1-wagen zat, typeert hem als een natuurtalent. “Zijn ouders hebben met Max iets bijzonders gecreëerd.”

‘Inhalen, remmen, winnen; dat doet hij zijn hele leven al’

Verstappen (23) racet zijn hele leven al. Amper drie jaar oud zat hij al in een kart. Vader Jos, die zelf een verleden in de Formule 1 heeft, was er altijd bij. Max zat niet in die kart om rondjes te rijden. Ook niet om te racen, maar om te winnen. Toen al. “Die mindset is er ingeramd”, vertelt Coronel. “Inhalen, remmen, winnen; dat doet hij zijn hele leven al. Als hij tweede werd, was het mot in huize Verstappen. De nummer twee is immers de eerste verliezer. Op vijfjarige leeftijd won hij alle veertig races van dat jaar. Toen zag je al: dit is niet een coureur, dit is een exceptioneel racemonster.”

Om te winnen gaat hij volgens Coronel over lijken. Hij ziet Verstappen dingen doen die eigenlijk niet kunnen. Buitenom inhalen bijvoorbeeld. Coureurs weten dat als Verstappen in hun achteruitkijkspiegel verschijnt, ze hem niet één centimeter ruimte moeten geven want daar maakt hij twee meter van zodat zijn auto er doorheen past. “We krijgen eigenlijk allemaal nog bijles van hem. Iedereen was ingeslapen in de Formule 1. Er was te veel respect voor elkaar. Max doet daar niet aan.”

Dat roept gemengde reacties op. Het maakt hem mateloos populair bij heel veel fans, maar hij is ook weleens bovenaan een poll geëindigd als de meest onsympathieke Formule 1-coureur. Zelf zei hij eind 2020 in De Telegraaf: “Je vindt mij of leuk, of helemaal niet. Dat idee heb ik altijd een beetje.”

‘Als ik niets te zeggen heb, dan zeg ik niets’

Over het algemeen lijkt hij zich niet zo druk te maken om de beeldvorming, al was hij ongelukkig met de Netflix-serie Drive to Survive. In dat kijkje achter de schermen van de Formule 1 werd hij naar eigen zeggen onterecht neergezet als arrogant en afwijzend. “Als ik niets te zeggen heb, dan zeg ik niets. Ik ben makkelijk in de omgang, maar ook vastbesloten om te winnen.”

Doornbos vindt het knap hoe Verstappen het oog op de bal houdt. “De afleiding is enorm in de Formule 1. Max is een jonge vent, met heel veel miljoenen op zijn bankrekening. Hij is een superster geworden in korte tijd. Je zou je zomaar kunnen verliezen in je nieuwe status. Max is een relaxte gozer gebleven. Dat hoor ik ook van de engineers. Zo snel als hij in de auto is, zo rustig is hij in de communicatie.”

Concurrent Lewis Hamilton zoekt meer de publiciteit. Die heeft afleiding nodig, constateert Doornbos. Verstappen gaat na een race meteen naar huis. De focus ligt altijd op dat ene doel: wereldkampioen worden. “Daarom zal je hem in Zandvoort buiten de race ook nauwelijks zien. Alleen de echt verplichte nummers voor sponsoren doet hij, meer niet.”

Coronel: “Max praat in trofeeën. Prestaties is het enige dat telt. Hij kan er niks aan doen dat hij zo is. Zo is hij opgevoed.”

