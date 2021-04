Massale financiële steun voor de kelderkinderen uit Ruinerwold. ‘Dit voelt als erkenning’

De ‘kinderen van Ruinerwold’ waren blij verrast: de vierdelige documentaire over hun leven die afgelopen maand werd uitgezonden, heeft hen niet één kwetsende of negatieve reactie opgeleverd. De steun van het publiek voor de negen kinderen is bovendien zo groot, dat een crowdfundingsactie om de kinderen een nieuwe start in het leven te geven binnen twee dagen tijd het benodigde bedrag van 270.000 euro haalde.

De drie oudste kinderen van Gerrit-Jan van D., Shin, Mar Jan en Edino, spraken sinds zij een klein decennium geleden bij hun vader wegliepen nooit met iemand over hun eenzame en tragische jeugd, zo vertellen zij in de documentaire. Voor Esther Suurmond wierp de documentaire daarom nieuw licht op het leven van haar vriend Shin, die zij na zijn vlucht vanuit de daklozenopvang aan een eerste eigen huis hielp. De volwassen kinderen hebben allemaal een startkapitaal nodig voor studie, tandartskosten, rijlessen of huisvesting. Suurmond zette daarom de actie in gang.

Het geld is ook bedoeld voor de vier kinderen die nog bij hun vader wonen. Huisvesting is voor hen al wel geregeld: een onbekende Veluwse gemeente heeft hen volgens De Stentor een woning aangeboden, waar zij hun vader verzorgen.

Meer dan 10.000 donateurs hebben zich sinds vrijdagmiddag gemeld bij de inzamelingsactie voor de kinderen van Ruinerwold. De oudste kinderen laten in een reactie weten het nog niet te kunnen bevatten. “Het voelt als een erkenning vanuit de maatschappij en wordt als hartverwarmend ervaren. Woorden schieten tekort”, laten zij via de door Suurmond opgerichte Stichting Kinderen van Ruinerwold, die het geld gaat beheren, weten.

