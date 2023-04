‘Massadonor’ moet stoppen met het verspreiden van zijn zaad

Zelf wil hij het liefst doorgaan. Spermadonor Jonathan M. ziet het probleem niet, hij stelt moeders en stellen met een kinderwens alleen te hebben willen helpen. De veertiger, die zeker 550 kinderen heeft verwekt, ageerde in de rechtbank tegen het beeld dat van hem is geschetst. “Ik word neergezet als een soort dolle stier die voortplantingsdrang zou hebben.” Die behoefte heeft hij naar eigen zeggen niet. “Ik geloof in creatie.”

Desondanks heeft de rechter besloten dat de Haagse M. per direct moet stoppen met doneren. Geeft hij zijn zaad toch aan vrouwen, dan moet hij een boete van honderdduizend euro per donatie betalen. Ook moet hij al zijn advertenties op websites voor wensouders verwijderen en zich terugtrekken uit virtuele groepen over het onderwerp. M. moet klinieken bovendien laten weten dat hij niet langer doneert en een overzicht van die klinieken aanleveren bij de Stichting Donorkind.

M. loog over het aantal kinderen dat hij had verwerkt

Die organisatie had een kort geding tegen de man aangespannen, samen met een moeder met kroost van M. Als alleenstaande dertiger kwam ze jaren geleden met hem in contact via een ontmoetingsplatform voor mensen met een kinderwens. Ze hoopte op thuisinseminatie en een co-ouder op afstand, met wie haar kind naar behoefte contact zou kunnen hebben. M., een muzikale man met een flinke bos krullen, presenteerde zich als het lot uit de loterij.

Hij vertelde haar dat hij bij acht moeders twaalf kinderen had. Maar toen haar zoon vier maanden oud was, ontdekte de moeder dat dat een leugen was. Zelf schat M. dat hij van ongeveer 550 kinderen vader is, maar de Stichting Donorkind vermoedt dat het er 800 tot 1.000 kunnen zijn. Zo is M. bekend bij acht websites in Nederland, Duitsland en Italië.

Zorgen over incest

Op dit moment is er een aanpassing van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in behandeling, om een maximum aantal gezinnen per donor in de wet te verankeren en het toezicht daarop te regelen. De limiet die spermaklinieken hanteren is 25 kinderen per donor, of twaalf gezinnen. Maar klinieken wisselen hun gegevens niet uit, en M. verzweeg bij hen zijn zaad ook elders te doneren. Bovendien bood hij zichzelf vaak zonder tussenkomst van klinieken aan bij wensouders.

De Stichting Donorkind en talloze moeders die de civiele rechtszaak nauwgezet volgden, maken zich zorgen over de gevolgen voor de donorkinderen. Wat doet het met je als je ontdekt dat je honderden halfbroers en -zussen hebt? Ook vrezen ze voor het risico op incest en inteelt, wanneer de kinderen zelf aan baby’s willen beginnen.

Stoppen, oordeelt de rechtbank

M. maakt zich daarover niet druk. In de Haagse rechtbank legde zijn advocaat uit dat de veertiger goed contact heeft met zijn donorkinderen. “Zij zien die grote familie juist als een plus. Meneer is de afgelopen jaren aanwezig geweest bij bevallingen, doopsels, eerste communies, afzwemmen en groep-8-musicals. Hij ontmoet veel kinderen en ouders jaarlijks op een familiedag. Op Vaderdag krijgt hij elk jaar tientallen pakketjes opgestuurd met knutselwerkjes.”

Daar denkt de rechtbank anders over. M. heeft ‘een ernstige inbreuk’ gemaakt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kinderen en hun ouders, staat in het vonnis, zoals dat is gewaarborgd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Gaat hij door met het verspreiden van zijn zaad, zou hij hun gezondheid en welzijn verder schaden.

