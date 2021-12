Martiena de Graaf verknipt haar trouwkaarten voor een herinneringskerstboom

Iedere keer dat Martiena de Graaf (30) naar haar kerstboom kijkt, gaat ze even terug in de tijd. Naar oktober van dit jaar om precies te zijn. “We vierden onze bruiloft in België, precies op het moment dat de coronaregels zowat waren opgeheven. Ik durf het bijna niet te zeggen omdat zoveel stellen de afgelopen tijd teleurgesteld zijn, maar het was dus een nórmale bruiloft. Met 250 gasten die konden dansen. De enige foto’s met mondkapjes zijn op het gemeentehuis gemaakt.”

Door een fout bij de drukker bleven er heel veel uitnodigingen over voor deze feestelijke dag. De Graaf wilde ze bewaren, maar wist ook niet zo goed wat ze ermee moest. Tot ze op Pinterest een foto tegenkwam van creatieve kerstballen. Eigenlijk, zegt ze, is ze helemaal niet zo’n ‘crea Bea’. “Maar dit leek niet zo moeilijk. Strookjes knippen, dat kan ik.” Bovendien is het rustgevend. “Je zet de tv aan op een no-brain-programma en je kunt gaan knutselen.”

Vol met souvenirs

Sinds november al werkte De Graaf daarom aan een ‘huwelijkskerstboom’ waarin ze de uitnodigingen verwerkte. In eerdere jaren had ze ook al ‘herinneringsbomen’. Ze deed dat idee op bij een oudtante in Canada. Die hing haar kerstboom vol met souvenirs van reizen die ze had gemaakt. De Graaf nam de traditie over. “In plaats van koelkastmagneetjes ga je op zoek naar dingen die je in de boom kunt hangen, kleine dingen van hout bijvoorbeeld.” Zodoende hing er eerder al een schildpad (van het Hawaïaanse eiland Maui), een geitje (uit het Spaanse La Gomera) en een esdoornblad (uit Canada).

Door al die souvenirs kwamen ieder jaar de anekdotes weer boven. “Die geitjes wilden steeds maar niet van de weg gaan, ze dreven ons horendol. En in Maui zag ik ook schildpadden bij het duiken.” De kerstboom wordt zo een ‘verhalenboom’, zegt De Graaf. “Veel persoonlijker dan gewoon ballen en wat slingers halen bij de Xenos.”

Martiena verknipte haar trouwkaarten die ze in de kerstballen stopte. Beeld Bram Petraeus

Ze is iemand die graag patronen creëert om zo belangrijke gebeurtenissen beter te onthouden. Haar allereerste kus met haar man Jakke was op 25 juli 2015, op de camping die hij bestiert in België en waar zij destijds logeerde. “Alle campinggasten zagen het gebeuren.” Precies vijf jaar later vroeg hij haar in het campingrestaurant ten huwelijk en weer een jaar later werd er op die plek het huwelijksfeest gevierd. De Graafs ring was haar oma's trouwring; aan de binnenkant stond de naam van haar opa waar De Graaf naar vernoemd is. “Door al die patronen houd je de herinneringen levend.”

In de kerstboom hangen nu niet alleen de kerstballen die De Graaf fabriceerde, maar ook andere decoraties die de bruiloft opluisterden. De aankleding van de bruiloft was een project dat door de hele familie met beide handen werd aangegrepen. “Mijn man is een maand bezig geweest met de locatie inrichten. Mijn moeder en schoonmoeder hebben droogbloemen uitgezocht, mijn vader heeft slingers geknipt. Het was van ons allemaal.”

Die herinnering is nu extra belangrijk voor haar, niet alleen vanwege corona maar ook omdat haar vader na de bruiloft in korte tijd meerdere herseninfarcten kreeg. De Graaf woont daarom nu tijdelijk bij haar ouders om ze te ondersteunen. “De boom is nu een herinnering aan het feit dat je er nog bent, en vooral: dat je samen bent.”

