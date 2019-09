Marokkaanse Nederlanders zitten ‘geketend aan het groene paspoort’

Een groep van twaalf Nederlanders met een Marokkaanse nationaliteit vraagt de Nederlandse overheid om hen te helpen in hun wens om van de Marokkaanse nationaliteit af te komen. Dat kan nu niet. Wie eenmaal geregistreerd staat als burger van Marokko kan er niet voor kiezen die nationaliteit op te geven. Dat betekent voor de ondertekenaars ‘een leven in angst, onzekerheid, wantrouwen en vooral fundamentele onvrijheid’, schrijven ze in het manifest ‘De lange arm van Rabat’. Hogeschooldocent en schrijver Asis Aynan is een van hen.

Waarom wilt u af van uw Marokkaanse nationaliteit?

Aynan: “Het is voor mij vrij eenvoudig: ik ben geen Marokkaan. Ik ben in Nederland geboren, mijn ouders zijn geboren onder het Spaans Protectoraat (dat tot 1969 bestond in het huidige Marokko, red.) en mijn opa en oma zijn geboren ten tijde van de Rif-republiek (tot 1926 een autonoom gebied binnen Marokko, red.). Heel lullig gezegd, is er in mijn stamboom niemand die in Marokko is geboren.

“Maar voor mij is de belangrijkste reden dat Marokko een gewelddadige dictatuur is. Dat wordt constant bewezen. Onlangs nog met de protesten in het Rif-gebied. Mensen hebben twintig jaar gevangenisstraf gekregen, alleen maar omdat ze vroegen: ‘kunnen wij het misschien wat beter krijgen?’. Met dat regime en met hun papieren wil ik niets te maken hebben. Echt niets.”

Uiteindelijk kan alleen Marokko u de mogelijkheid geven uw nationaliteit in te leveren. Waarom spreekt u de Nederlandse overheid aan?

“Het is gênant dat Nederland hier niets op onderneemt. Politici zeggen steeds dat zij niets kunnen doen. Kom op, denk ik dan. Ergens zijn hier ooit afspraken over gemaakt. En als iets is afgesproken, kun je ook andere afspraken maken. Nederland heeft altijd de mond vol van integreren, maar regel dit dan ook. Marokko luistert niet naar het eigen volk. De enige oren die werken, zitten in Nederland.”

In het manifest reppen Marokkaanse Nederlanders van spionage, intimidatie, verleiding, rekrutering en corruptie van en door Marokkaanse Nederlanders. Uit het manifest: ‘Of het nu gaat om politieke opvattingen of persoonlijke leefwijze, de Marokkaanse staat ligt letterlijk overal op de loer. Klaar om je te bespioneren en je eventueel te ‘corrigeren’, waarbij alle middelen toegestaan zijn.’ Dat speelt met name voor Nederlanders die sympathiseren de demonstranten in het Rif-gebied.

Verschillende organisaties van Nederlanders met een familiegeschiedenis in het Rif-gebied vroegen de Nederlandse parlementaire ondervragingscommissie, die beïnvloeding onderzoekt uit onveilige landen, deze maand om ook de beïnvloeding vanuit Marokko mee te nemen in dat onderzoek.

Voelt u zich onveilig?

Aynan: “Laat ik het zo zeggen: het zou een bevrijding zijn als ik van die nationaliteit af ben. Ik kan er zo bij de grens uitgepikt worden en berecht worden naar Marokkaanse maatstaven. Dat gebeurt. Onlangs heeft een Vlaamse man een jaar in de gevangenis gezeten. De claim die ze op mij leggen, voert heel ver.

“Op dit moment ga ik niet naar Marokko. Dat betekent inderdaad dat ik familie daar niet kan zien. Ik weet niet waarom Marokko mij gevangenhoudt in een relatie die ik niet wil. Ik ben geketend aan dat groene paspoort.”

Lees ook:

‘Lang leve de Rif’, klinkt het in Rabat bij het protest tegen de straffen voor leiders van de Rif-opstand

Duizenden demonstranten protesteerden in Rabat tegen de ​​lange gevangenisstraffen voor tientallen activisten, onder wie de leider van de Hirak-beweging uit de Rif, die zich hard maakt voor armoedebestrijding.

‘De onrust in de Rif houdt me wakker’

De Marokkaanse familie Maghnouji uit Vinkeveen volgt de protesten van ‘hun broeders en zusters’ in de Rif op de voet. Het sociale onrecht tegen Riffijnen moet ophouden, vinden ze.