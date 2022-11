Mark Bakels overleeft straks op spinazie en appeltaart

Toen mensen zich wereldwijd klaarmaakten voor een aankomende doomsday in 2012 deden we nog lacherig over zogenoemde preppers die hun kelders volpropten met bonen in blik, droge pasta en batterijen. En toen Nederlanders tijdens de eerste maand van de coronacrisis massaal wc-papier insloegen was iedereen verbaasd. Maar nu waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat het land zich wel degelijk moet voorbereiden op een eventuele ramp. En dat betekent dat we ons 48 uur moeten kunnen redden zonder gas, water en stroom.

De elektriciteit kan namelijk door een cyberaanval uit Rusland, of door een hack uit China, uitgeschakeld worden. Hoe verwarm je dan het huis? Wat als je niet meer kunt betalen in de supermarkt of als de watertoevoer niet meer werkt?

Altijd kaarsen in huis

“In mijn voorraadkast staan een paar literflessen water, blikken sperziebonen, bruine bonen, pasta, rijst, koffie, thee, vegaburgers en friet, zegt Rommie van der Schaar (54). “Dat gaat waarschijnlijk allemaal op de barbecue, want de frituur doet het natuurlijk ook niet.” Ze staat voor de Lidl in Hilversum. “En ik heb net nog een bonenschotel gekocht,” zegt ze, wijzend op haar karretje.

Van der Schaar is planner bij een kinderdagverblijf, vandaar dat ze goed voorbereid is. Ze heeft altijd lucifers en kaarsen in huis. Dat kwam goed uit, toen er twee weken geleden een stroomstoring was. Maar bang is ze niet, benadrukt ze. “Er is gewoon een reële kans dat we gehackt worden.”

“Ik vind het wel eng”, zegt een medewerker van de Starbucks op het station iets later. Ze wil liever niet met haar naam in de krant, want dan is ze ‘vindbaar op het internet’. Al toen de oorlog in Oekraïne uitbrak is ze gaan inslaan. Houdbare melk, een zonnepaneel om haar telefoon mee op te laden, cash voor als de pinautomaten het niet meer doet, een noodradio. Ze heeft zelfs een gasbrander bij haar vader opgehaald. In haar klerenkast staan vier pakken met flessen water. Dat was de enige ruimte waar ze nog plek had, en je weet het maar nooit. “Als de pleuris uitbreekt is het handig als anderen het niet vinden.”

De oorlogsblikken van je moeder

Ary van den Brom (68), gepensioneerd conciërge van een middelbare school, vindt dat je “nooit angst moet hebben. Ons hele leven wordt ons al angst aangepraat.” Hij laat zijn woonkamer in Hilversum zien. Aan de muur hangt een stilleven van een fruitmand in een brocante lijst. Overal in het huis staan glazen vaasjes. Van den Broms ouders hebben de oorlog meegemaakt en als kind zag hij overal oorlogsblikken. Van die grote gele, met rode letters erop. Bonen. Biscuit. Noem het maar op. Toen zijn moeder niet zo lang geleden overleed heeft hij ze maar weggegooid, want wat moest hij ermee?”

Hij komt alleen om in het hout voor de kachel, zegt hij, terwijl hij op een muur vol houtblokken wijst, “maar dat is voor de gezelligheid”.

Een paar deuren verderop vertelt Mark Bakels (50) dat hij niet zo met rampen bezig is. Hij kijkt geen nieuws, dat beïnvloedt zijn humeur alleen maar. “De stroomstoring was wel even schrikken. Ik moet nog kaarsen kopen voor als het weer gebeurt, dat vergeet ik steeds.” Bakels trekt een deur van een keukenkastje open. Een grote pot pindakaas, brood, blikken bonen, augurken, pakken met pasta en rijst. “Hmm, nu je het zegt, misschien ben ik onbewust toch een beetje bang.” Hij trekt zijn vriezer open: spinazie, brood, groenten, een appeltaart. “Alleen water heb ik niet genoeg. Zou toch wel handig zijn om wat flessen in te slaan.”

De naam van de medewerker van Starbucks is bij de hoofdredactie bekend.

Wat zit er in een noodpakket? De rijksoverheid raadt aan een standaard noodpakket te kopen of zelf samen te stellen met in ieder geval de volgende basisproducten: radio op batterijen, afgestemd op de rampenzender, met extra batterijen;

zaklamp met extra batterijen;

eerstehulpdoos met handboek;

lucifers in waterdichte verpakking;

waxinelichtjes;

warmhouddekens;

gereedschapsset;

waarschuwingsfluitje.

Lees ook:



Een prepper is op álles voorbereid

Het begon als een hobby, op eigen kracht kunnen overleven. Het werd een levenshouding. En het zal noodzaak zijn als straks de rampen komen.

Witte bonen in tomatensaus

Culinair ontdekker Judith Cyrus beschouwt de wereld als haar keuken. Haar nieuwsgierigheid leidt tot gerechten die voor oog en tong een feestje zijn.