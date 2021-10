Marjan Minnesma wandelt naar de klimaattop in Glasgow, en laat zien wat er gedaan moet worden

Buitensportkleding in diverse kleuren met daaronder stevige wandelschoenen, dat is hoe de gemiddelde reiziger in de ochtendtrein richting Woerden eruitziet. Er heerst een gezellige drukte. Iedereen lijkt uit te kijken naar de 24 kilometer lange wandeling langs de knotwilgen van het Groene Hart, met eindpunt Gouda. Maar de ondertoon is serieus: “We willen de overheid laten zien hoe urgent het klimaatprobleem is”. Zo vertelt Marjan Minnesma, initiatiefnemer van The Climate Miles, in Woerden.

“Zelf heb ik al 400 kilometer in de benen zitten, dus ik ben al aardig ingelopen.” De afgelopen weken liep zij al met andere klimaatactivisten van de Eemshaven tot Woerden. Daar sloten vrijdag een paar honderd wandelaars aan voor de op een na laatste etappe, dwars door het Groene Hart. In Rotterdam pakt Minnesma komend weekeinde de trein en loopt vervolgens nog van Edinburgh naar Glasgow, waar begin november de wereldwijde klimaattop zal plaatsvinden. Iedere dag bestaat de karavaan weer uit een paar honderd andere mensen, maar Minnesma loopt de hele route. Haar organisatie Urgenda is bekend van de klimaatzaak waarmee het de Nederlandse staat dwong tot maatregelen tegen de klimaatcrisis. Met deze wandeling wil ze dit onderstrepen: “Doelen zijn leuk, maar we hebben niets aan doelen als er geen concrete actie plaatsvindt. Actie, daar houd ik zelf meer van.”

Langs plekken waar actie wordt ondernomen

De tocht door Nederland leidt langs plekken waar wél actie wordt ondernomen. De Woerdense wandeling begint in de Duurzaamheidswinkel die met deze gelegenheid wordt geopend en leidt vervolgens langs een boerderij met zonnepanelen op het dak en een windmolen op het erf. Als wethouder ziet Tymon de Weger veel duurzame initiatieven ontstaan. “Woerden is een gemiddelde gemeente, maar hier beginnen we ook op stoom te raken. Ik ben heel blij dat de wandelaars van The Climate Miles langs Woerden komen. We zitten midden in een bewustwordingsproces en dit helpt daar erg bij.”

Koffiepauze bij boer Hordijk tijdens de wandeling. Beeld Werry Crone

Het wisselend wandelgezelschap van Minnesma komt ook om met elkaar in gesprek te gaan. Hans Snel is een van de wandelaars die een dagje meeloopt: “In mijn dagelijks leven ben ik veel bezig het klimaat. Ik ben marketeer voor zonneprojecten en doe mee aan Grootouders voor het Klimaat. Soms balanceer ik tussen hoop en wanhoop en dan is het fijn je te omringen met mensen die hetzelfde ervaren.”

Volgens Minnesma is dat de kracht van het wandelen. “Met wandelen heb je rustig de tijd om met mensen te praten en contact te leggen. Als ik even mijn veters strik, sta ik opeens naast iemand anders. Dat geeft veel energie.” Al wandelend worden de gesprekken opgenomen in vlogs en podcasts, om zo de oplossingen en de boodschap van urgentie ook naar buiten te brengen. “We laten zien: hier lopen duizenden mensen die allemaal vinden dat het sneller moet.”

Lees ook:

Klimaatdoelen Parijs in gevaar door groei olie- en gaswinning

De wereld belooft het Klimaatakkoord van Parijs na te leven, maar ondertussen vergroten landen de winning van fossiele energie juist. Een radicale omslag naar schone energie is nodig om de opwarming op 1,5 graad te houden, waarschuwt een nieuwe VN-klimaatstudie.

Urgenda dreigt de staat opnieuw voor de rechter te slepen als er geen extra klimaatplannen komen

De CO2-uitstoot dreigt te veel op te lopen, meent Urgenda. De organisatie stapt naar de rechter als extra maatregelen uitblijven.

Urgenda wandelt richting klimaattop in Glasgow

Met een grote wandeltocht door Nederland en Schotland, waar vanaf 1 november de internationale klimaattop COP26 wordt gehouden, vraagt duurzaamheidsorganisatie Urgenda aandacht voor de klimaatcrisis.