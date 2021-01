Marion Koopmans aangekomen in China: ‘Het is mogelijk dat de oorsprong van de pandemie niet in Wuhan ligt’

Een team van tien wetenschappers komt vandaag in China aan om in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie de oorsprong van de coronapandemie te onderzoeken. Waar kwam het virus vandaan? Hoe heeft het kunnen overspringen? Ze zullen met hun Chinese collega’s spreken, laboratoria bezoeken, oude documenten nog eens napluizen, de markt van Wuhan bekijken.

Maar ze zullen niet met de vinger gaan wijzen, zegt Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC en lid van het WHO-team. “Dit is geen politieke missie. Het gaat hier niet om de schuldvraag. We willen begrijpen hoe deze pandemie heeft kunnen ontstaan en welke lessen we eruit kunnen trekken.”

Wat gaan jullie in China doen? Hoe gaan jullie te werk?

“We beginnen met het verzamelen van alle beschikbare kennis. Wat weten we van die eerste groep van besmette personen in Wuhan die bekend zijn geworden? Welke informatie ontbreekt nog? Vervolgens gaan we op een soort wetenschappelijke expeditie. We starten bij de uitbraak in Wuhan en proberen vandaaruit terug te graven langs alle mogelijke routes die tot deze explosieve verspreiding kunnen hebben geleid. Dan zien we wel. Sommige informatie zal niet meer beschikbaar zijn, andere wel.”

Hoe waarschijnlijk is het dat jullie één jaar na dato nog sporen van de oorsprong vinden?

“Er is nog van alles mogelijk. We kunnen met bloedonderzoek proberen te achterhalen hoe lang dit virus al rondgaat. Niet alleen bij mensen, maar ook in dieren. We kunnen verdachte gevallen in ziekenhuizen met moderne technieken opnieuw bestuderen. Gevallen ook van ver voor de officiële uitbraak. Wat kunnen we er met de kennis van nu over zeggen? En dan niet alleen in Wuhan. Als we weten waar de bezoekers van de markt vandaan kwamen, en de dieren die er verhandeld werden, kunnen we ook daar gaan zoeken.”

Het bezoek kwam moeizaam tot stand. Staat China nu volledig open voor deze samenwerking? Krijgen jullie overal toegang toe?

“Dat gaan we zien. We hebben de afgelopen weken, in overleg met onze Chinese collega’s, een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld.”

In China circuleren theorieën dat het virus elders is overgesprongen en nu via ingevroren vis het land weer in komt. Gaan jullie dat ook onderzoeken?

“Die theorie van de bevroren vis lijkt me niet waarschijnlijk. Het virus is daar niet erg lang stabiel. Maar het is zeker mogelijk dat de oorsprong van de pandemie niet in Wuhan ligt. Hoe zinvol het is om dat nog te onderzoeken, gaan we bekijken als de eerste fase van deze missie is afgerond.”

Hoe lang gaat dit onderzoek duren?

“We gaan er een maand heen. Daarvan moeten we wel eerst twee weken in quarantaine. In die periode zullen we vanuit onze hotelkamers, via online verbindingen, moeten werken. Maar daarna rest nog voldoende tijd voor een zinvol bezoek. Bovendien is dit pas het begin. Ik verwacht dat we er vaker heen zullen gaan.”

