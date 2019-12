Marieke van Driel: ‘Toegang tot gebouwen is voor mij het grootste probleem’

Ze wist tot voor kort niet eens dat zo’n verdrag bestond, zegt ze. Dus nee, de 28-jarige Marieke van Driel kan niet zeggen dat ze er veel van merkt. Ze heeft een progressieve spierziekte en zit sinds een jaar in een rolstoel. Ze heeft de indruk dat een rolstoel maatschappelijk meer is geaccepteerd dan een rollator, waarmee ze in de zeven jaar hiervoor liep. “Zo’n jong iemand met rollator, hoorde je dan.”

Als er een maatregel is die Van Driel direct zal willen uitvoeren, is het volledige toegankelijkheid van gebouwen, kantoren en winkels. “Dat is voor mij het grootste probleem”, zegt ze. “Afgelopen weekend zou ik met vrienden een spelletjesavond doen. We zochten iemand die het spel kon kopen. Ik was vrij, dus was het een voor de hand liggende keus dat ik het spel zou halen. Maar ik weet dat ik niet over de drempel bij die winkel kan. Dan val ik toch af.”

De toegang tot de bus is belabberd

Van Driel heeft na haar universitaire studie lang gezocht naar een baan. De werkgevers stonden ‘verrassend vaak’ open voor iemand met een handicap, zegt ze. “Maar ja, als ik het kantoor niet in kan komen. Dat was negen van de tien keer het geval. Je kunt praten over gelijke kansen, maar als je een gebouw niet in kunt, houdt het op.” Toch vond Van Driel werk, bij de Technische Universiteit in Eindhoven waar ze eerder studeerde.

De bus pakt ze niet, want de toegang is belabberd. “Al zijn de trein en bus wel verbeterd, hoorde ik. Iemand met een elektrische rolstoel zei laatst tegen me dat hij geregeld met de bus ging. Misschien moet ik het ook weer eens proberen.”

Niet lang geleden was Van Driel op vakantie in Zuid-Afrika. Daar kon ze een goede vergelijking maken met Nederland. “Voor toeristen was het supergoed geregeld”, zegt ze. “Maar we waren dan ook met een gids mee die al zeventien jaar reizen verzorgd voor mensen in een rolstoel. Die kent de juiste plekken. Hij stopt niet waar wij toch niet uit de voeten kunnen.”

Invalidentoilet

“We hadden het hem over de toegankelijkheid voor rolstoelen. De gids had allemaal statistieken over hoeveel mensen gehandicapt zijn in bepaalde landen. In Zuid-Afrika is het percentage heel erg laag. Maar volgens mij klopt dat niet. Mensen met een handicap melden zich daar niet. Als je daar een beperking hebt, zit je de hele dag thuis. Nee, als ik het daar zo zag, mag ik blij zijn dat ik in Nederland woon. Maar voor toeristen was het goed geregeld. De winkelcentra waar we kwamen, hadden allemaal een invalidentoilet. Dat is in Nederland niet zo.”

Lees ook:

Decentralisatie zorgt voor grotere achterstand mensen met een beperking

De positie van mensen met een beperking in Nederland is verslechterd. Het land krijgt een onvoldoende in een rapport dat aan de Verenigde Naties wordt aangeboden.