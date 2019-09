Marengo-proces verder: deur naar de rechtspraak blijft dicht

Dat de strafzaak tegen de moordbende rond Ridouan T. vandaag wordt voortgezet in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol, is al van veraf te zien. Op een kilometer afstand controleren zwaarbewapende leden van de Koninklijke Marechaussee het verkeer. Door de politie geëscorteerde geblindeerde busjes met rechters of advocaten glijden langs de ontstane file. Zij mogen straks wel naar binnen, de journalisten wacht een ‘persvak’, publiek is al helemaal niet welkom.

Na de liquidatie van Derk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd tegen de overige vijftien bendeleden, heeft de Amsterdamse rechtbank vrijdag besloten de vervolgzittingen van vandaag en donderdag achter gesloten deuren te behandelen. Volgens de rechtbank kunnen ‘de implicaties van deze gebeurtenis op dit moment nog niet volledig worden overzien.’ Journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van hoofdredacteuren hebben tevergeefs fel tegen deze beslissing geprotesteerd. De rechtspraak in Nederland moet immers transparant en controleerbaar zijn. Hoe dat volgend jaar moet als de zaak echt inhoudelijk wordt behandeld, wordt misschien later vandaag duidelijk.

De zitting van vandaag is een zogenaamde pro forma-zitting, die elke drie maanden moet worden gehouden. Zo kan de rechtbank bijvoorbeeld controleren of de verdachten nog wel terecht in voorarrest zitten.

Zware beveiliging door politie en marechaussee bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar de pro formazitting in de strafzaak Marengo plaatsvindt. Beeld ANP

Nieuwe advocaat

Hoe de dag van vandaag zal verlopen is door de pers-ban onbekend. Het is aannemelijk dat de voorzitter van de rechtbank eerst zal ingaan op de dood van advocaat Derk Wiersum, en ook een van de drie officieren van justitie dit zal doen. Ook zullen de advocaten met verklaringen komen en ingaan op de aanname dat de liquidatie is uitgevoerd door de bende van Ridouan T, van wie zij de bendeleden bijstaan.

Belangrijkste gesprekspunt zal vermoedelijk zijn wie de nieuwe advocaat zal worden van Nabil B. Deze is naast kroongetuige ook nog gewoon verdachte in deze zaak, zij het met een vooraf toegezegde forse strafvermindering, in ruil voor zijn verklaringen. Zonder een advocaat voor deze spil in de zaak kan het strafproces geen voortgang vinden.

De rechtbank zal vermoedelijk pas na afloop van de zitting vandaag met een verklaring komen waarin wordt gemeld wat er tijdens de zitting is besproken.

Lees ook:

Is Nederland toe aan een extreem beveiligde rechtbank?

Na de moord op advocaat Derk Wiersum weert de Amsterdamse rechtbank publiek en pers bij de strafzaak tegen de moordbende rond Ridouan T. Er kan beter naar een andere locatie worden gezocht.