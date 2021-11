Marechaussee laat etniciteit geen rol meer spelen bij controles

Maar de marechaussee is van gedachten veranderd over haar eigen beleid. ‘Het leidende uitgangspunt’ is dat de ze geen gebruik wil maken ‘van etniciteit als indicator binnen profielen of selectiebeslissingen, binnen de toezichtstaken’, staat in een stuk dat de organisatie vrijdag publiceerde. De organisatie wil etnische kenmerken van personen niet meer laten meewegen bij bijvoorbeeld grenscontroles.

Twee maanden geleden spanden maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en Radar een rechtszaak aan om etnisch profileren aan de grens te stoppen. De organisaties deden dat samen met enkele burgers, onder wie Mpanzu Bamenga, oud-gemeenteraadslid voor D66 in Eindhoven. Hij werd in 2018 op Eindhoven Airport als één van de weinigen uit de rij gehaald. De rechtbank van Den Haag oordeelde dat de werkwijze van de marechaussee niet discriminerend is.

Maar de marechaussee wil ook naar maatschappelijk draagvlak kijken, zegt ze nu. En dus past ze haar werkwijze aan bij ‘die activiteiten waarbij mogelijk sprake is of kan zijn van het gebruik van etnische kenmerken en waarbij rekening wordt gehouden met de legaliteit en de legitimiteit’, schrijft de organisatie.

Woensdag laat de Tweede Kamer zich bijpraten door organisaties over etnisch profileren. Aan dat gesprek doet ook de marechaussee mee.

