Mantelzorg zet intimiteit in relatie onder druk

“Als we samen zitten te eten, pakt hij soms met zijn hand mijn arm even vast en streelt me zachtjes”, vertelt Simone Reitzema-Van der Burg (55), mantelzorger van haar man Karl Reitzema (85), met lichte emotie in haar stem. “We zijn echte knuffeldiertjes, we raken elkaar graag aan. Dat is altijd zo geweest en gebleven. Ook nu Karl bijna niks meer kan.”

Het zijn dit soort momenten die mantelzorgers koesteren, weet Rianne Hanning. Zij is projectleider bij MantelzorgNL en deed samen met Stichting Sick and Sex onderzoek naar mantelzorg en relaties. Hieruit blijkt dat 40 procent van de mantelzorgers minder emotionele intimiteit en 45 procent minder lichamelijke intimiteit ervaren sinds er zorg nodig is. Bij meer dan de helft van de partnerrelaties is er geen sprake meer van een seksuele relatie. Volgens Hanning is het voor mantelzorgers lastig om de rol van zorgverlener én partner, ouder of kind te blijven vervullen. “Het is best schokkend, maar vooral verdrietig om te zien hoe een relatie uit balans raakt.”

Dementie en een herseninfarct

Karl Reitzema kreeg in 2017 de diagnose vasculaire dementie en kort daarna ook een groot herseninfarct. Sinds vorig jaar kan hij niet meer lopen en praten. Hoewel de neuroloog vond dat hij niet meer thuis kon wonen, denkt zijn vrouw daar anders over. Met hulp van thuiszorg, een fysiotherapeut en logopedist verzorgt ze haar man, met veel liefde.

De twee leerden elkaar dertig jaar geleden kennen tijdens een vakantie in Maleisië. Zij woonde in Maassluis en hij in Hoogezand. Meer dan twintig jaar reden ze ieder weekend 265 kilometer naar elkaar toe. “Toen we elkaar leerden kennen was ik 25 en hij 55 jaar. Dat is een groot leeftijdsverschil, maar toch was ik er niet mee bezig dat ik misschien ooit voor hem zou gaan zorgen.”

Blijf de oorspronkelijke relatie voelen

Als Reitzema 75 jaar is, laat zijn kortetermijngeheugen hem steeds vaker in de steek. In 2015 besluit Reitzema- Van der Burg te stoppen met werken en trekt haar man bij haar in. “Ik zag de bui al hangen en vermoedde dat hij meer zorg nodig zou hebben. Het was een bewuste keuze en we waren gelukkig in de positie dat we het ons konden permitteren. Jarenlang hielp ik hem elke dag onder de douche en ging ik mee als hij naar het toilet moest. Ik deed alles zelf en danste de hele dag om hem heen, uit angst dat hij zou vallen.”

Voor zo’n 40 procent van de mantelzorgers neemt de rol van zorgverlener de overhand. En deze groep ervaart duidelijk een hogere belasting. Volgens Hanning is het belangrijk om ondanks de veranderingen en het verlies tóch de oorspronkelijke relatie te blijven voeden en voelen. “Misschien kun je niet meer naar een concert, maar kun je nog wel samen muziek luisteren en daarvan genieten. Zo kun je nieuwe herinneringen blijven maken en houd je de relatie levend.”

Vorig jaar moest Reitzema een periode naar een revalidatiekliniek. Hij kwam daarna weer naar huis, al kan hij bijna niks meer. “Ik zie hem nog, ik herken hem nog. We kunnen samen enorm lachen”, zegt Reitzema- Van der Burg. “Als ik ga huilen, huilt hij ook. Hij was vroeger al emotioneel, maar dat is door zijn dementie versterkt.”

Geen emotioneel gelijkwaardige relatie



Van een emotioneel gelijkwaardige relatie is allang geen sprake meer. “Als je niet samen kunt praten, dan mis je veel. Al wil ik daar niet de hele dag bij stilstaan en janken om wat er niet meer is. Mijn eigen gevoelens uit ik vooral bij anderen”, zegt Reitzema- Van der Burg. Ze heeft goed contact met haar zus, moeder en een paar nichten. “Bij hen kan ik mijn verhaal kwijt. En mensen van onze kerkgemeenschap staan voor ons klaar. Ze komen koffiedrinken en praten, waardoor mijn wereld weer wat groter wordt.”

Het fysieke contact, dat is er dus nog. Knuffelen doen ze graag, elkaar aanraken zo veel mogelijk. Dat maakt dat zij zich niet alleen de verzorger van haar man voelt. Maar verder dan knuffelen gaat het al jaren niet meer. “Dat is klaar.”

Reitzema wordt na het eten naar bed gebracht door de thuiszorg, dan is hij op. “Heel af en toe kruip ik nog bij hem in bed, dicht tegen hem aan. Bijvoorbeeld met oud en nieuw, met een glas champagne erbij. En vorige week toen ik jarig was. Ik ben blij dat hij er nog is om dit soort momenten samen te kunnen delen.”

