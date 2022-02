Manifest tegen coronapas krijgt veel bijval, wat staat er in deze verklaring?

Een halve dag na de lancering is het manifest al meer dan 160.000 keer ondertekend. Onder de actie staan de namen prominente wetenschappers en bekende Nederlanders en is een initiatief van onder meer oud-CDA-minister Mona Keijzer. Het stuk krijgt online zoveel respons, dat de website petities.nl door al het bezoek af en toe uit de lucht is.

In het manifest pleit een ‘brede coalitie’ voor het onmiddellijk afschaffen van het coronatoegangsbewijs. Volgens de opstellers van het stuk maakt het coronatoegangsbewijs inbreuk op grondrechten en is dat zeker gezien de huidige epidemiologische situatie disproportioneel. De pas heeft nauwelijks een positieve invloed op bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en vermindert ondertussen de bewegingsvrijheid van Nederlanders, waaronder voornamelijk jonge mensen die zonder onderliggende ziektes juist weinig risico hebben op een ernstig verloop van Covid, stelt Onverdeeld Open.

Uitsluiting

Initiatiefnemers van de actie zijn naast Mona Keijzer hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening Ronald Meester en arts Jona Walk die is gepromoveerd op vaccin-immuniteit. Het manifest vloeit daarnaast ook voort uit ‘De Vierde Golf’, een collectief van links-progressieve denkers die al langer pleit voor ‘linkse coronapolitiek’ en kritisch zijn uitsluiting op basis van vaccinatie.

Mede-Initiatiefnemer Jona Walk benadrukt dat dit manifest ‘puur en alleen’ is gericht op het coronatoegangsbewijs. “Ons manifest staat volledig los van hoe wij denken over alle andere coronamaatregelen of de vraag wat er de afgelopen twee jaar anders had gemoeten”, zegt ze. “Met wat we weten en in het licht van de huidige variant van het virus heeft het coronatoegangsbewijs een zeer beperkt of geen effect en richt de pas wel aanzienlijke schade aan. Een gezondheidspas past niet bij Nederland.”

Walk vertelt dat ze gezien haar kennis over vaccinatie-ontwikkeling juist een groot fan is van de inzet van vaccins waaronder de coronavaccins. Ze betreurt de polarisatie die is ontstaan door discussies over dit vaccin en verwijt politici in Den Haag dat zij die polarisatie hebben aangewakkerd door de samenleving te verdelen in gevaccineerden en niet-gevaccineerden. “Het is echt tijd om mensen samen te brengen en de samenleving te lijmen. Dat is wat Onverdeeld Open bepleit.”

BN’ers

Op de website van Onverdeeld Open staan ongeveer honderd bekende en minder bekende ondertekenaars. Onder hen medici en experts, wetenschappers, advocaten, predikanten en ook bekende Nederlanders zoals cabaretier Guido Weijers, filmmakers Dick Maas en Martin Koolhoven en voormalig ChristenUnie-kamerlid Joël Voordewind. Ook lokale fracties steunen het manifest, zoals de VVD in West Betuwe die zich dus keert tegen het beleid van de landelijke VVD.

VVD West Betuwe steunt het manifest van onverdeeld open.



De verplichte QR codes hebben met de komst van de omicron variant geen enkel effect meer. De QR codes zorgen voor een tweedeling die onacceptabel is. Nederland moet andere landen als Denemarken volgen! pic.twitter.com/G5bHGRx963 — VVD West Betuwe (@VVDWestBetuwe) 4 februari 2022

Filosoof Daan Roovers, tussen 2019 en 2021 Denker des Vaderlands, behoort ook tot één van de ondertekenaars van het eerste uur. Rovers vindt dat er vanuit de politieke linkerzijde en het midden veel te weinig kritische geluiden zijn met betrekking tot het coronabeleid en specifiek de inzet van een gezondheidsbewijs. Dat is voor haar de belangrijkste drijfveer om te tekenen, zegt ze.

Roovers: “Ik wilde een manifest ondertekenen van mensen die geloofwaardig kunnen zeggen dat ze voor een onverdeelde samenleving zijn. Of te wel: zonder de inbreng van extreem rechts. Ik ben niet van de school die zegt dat een coronapas een vorm van apartheid is.”

Niet zwart-wit tégen

Roovers heeft al langer haar bedenkingen bij de qr-code-samenleving maar is wel iets genuanceerder dan de initiatiefnemers van het manifest. “Ik ben niet zo zwart-wit tegen de pas en zou me kunnen voorstellen dat een café-eigenaar zegt: ik wil die pas wel gebruiken. Maar als instrument van de overheid om een samenleving te reguleren ben ik tegen dit bewijs dat slecht is onderbouwd en waarvan we niet weten welke voorwaarden gelden om het weer af te schaffen.”

Ook medeoprichter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme zette haar handtekening onder het manifest. “Het is ontzettend belangrijk dat mensen zich uitspreken tegen de verdeeldheid die de coronapas veroorzaakt. Er ontstaat een tweedeling in de samenleving terwijl het coronatoegangsbewijs duidelijk niet werkt. Dat een pas bepaalt of je wel of niet toegang hebt tot de samenleving is een grote inbreuk op vrijheden en dat past helemaal niet bij Nederland. Daar moeten we mee stoppen.”

Wat is het effect van de coronapas nu? In elk geval geen 15 procent, zoals minister Kuipers suggereerde

De coronapas zou het aantal besmettingen met 15 procent kunnen remmen, zei minister Kuipers. Maar het werkelijke effect van de pas zoals hij nu wordt toegepast, ligt volgens berekeningen veel lager.

