Man uit Urk aangehouden voor inrijden op journalist, hoofdredacteuren willen gesprek met OM en politie

Op filmpjes is te zien hoe de automobilist inrijdt op de PowNed-journalist bij het inparkeren, waarna de man wegloopt. Daarvoor werd de verslaggever door twee jongeren geschopt en geslagen.

De politie ging zondag al wel met de verdachte in gesprek. Dat de politie toen niet direct is overgegaan tot aanhouding voor het aanrijden van de verslaggever, komt omdat de politie de rust wilde bewaren, vertelt de woordvoerder. “Op dat moment was onze prioriteit de-escaleren.”

Hoofdredacteuren: snel gesprek met politie en OM over agressie Het Genootschap van Hoofdredacteuren is geschokt door de agressie tegen journalisten, die zondag bij kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel hun werk wilden doen. Het Genootschap wil op korte termijn in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie, en wil met name praten over het “gebrekkige” optreden van de politie ter plaatse. “Deze directe aanvallen op de journalistiek zijn niet aanvaardbaar en een aantasting van de persvrijheid in Nederland”, aldus het Genootschap. “De politie was maar zeer beperkt aanwezig en trad pas later op tegen verdachten. En dat terwijl de journalistiek voortdurend te maken heeft met intimidaties, agressie en bedreigingen en er in Urk eerdere incidenten zijn geweest.” Het Genootschap zegt dat het de verklaring van de gemeente Urk, de politie en het OM niet kan accepteren dat er niet direct is ingegrepen om escalatie te voorkomen en de rust te bewaren. “De journalistiek is een fundament van onze democratie en moet niet alleen in woorden of achteraf, maar vooral ook ter plekke, als het erop aankomt, worden beschermd.”

‘Om escalatie te voorkomen niet ingegrepen’

De gemeente Urk en de politie laten in een gezamenlijke verklaring weten dat “om escalatie te voorkomen” niet direct is ingegrepen, maar er voor is gekozen om de rust ter plaatse zo snel mogelijk te herstellen. Eerder zondag gaf de politie al aan dat ze opvallend en onopvallend aanwezig waren in Urk. “We hebben op verschillende momenten opgetreden, maar je kunt niet op elk moment alles voorkomen, ook al sta je erbij. We vinden het vervelend dat dit is gebeurd. Journalisten moeten hun werk kunnen doen.”

De lokale driehoek keurt de incidenten ten zeerste af. “Wij staan voor zowel persvrijheid als voor vrijheid van godsdienst. En iedereen heeft het recht om wel of niet in gesprek te gaan met journalisten. We respecteren elkaar daarbij. Geweld hoort daar niet bij.” Beide incidenten in Urk staan “op beeld”, melden ze.

Ook in Krimpen aan den IJssel kreeg een journalist klappen toen hij zondagochtend bij een kerk stond die de deuren opende. Op Twitter gaf deze verslaggever van RTV Rijnmond later aan dat de pijn weg was maar dat hij nog steeds geschokt was dat hij tijdens zijn werk was aangevallen door een kerkganger. “Blijf daar dan ook weg sensatiezoeker”, reageerde Elias van Belzen op Twitter. Van Belzen is raadslid voor de SGP-ChristenUnie in Nieuwkoop (Zuid-Holland).

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel liet weten het verschrikkelijk te vinden dat een journalist is aangevallen. “Het is de grondwet die de kerkgangers toestaat naar de kerk te gaan. Ondanks vele verzoeken van het gemeentebestuur om dat niet of terughoudend te doen. Diezelfde grondwet beschermt de pers om hun werk vrij en open te doen. Journalisten daar blijf je af!”

Man Krimpen vrij

Het Openbaar Ministerie meldt zondagavond dat de 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die werd aangehouden voor de mishandeling weer vrij is. Hij moet zich later verantwoorden voor de officier van justitie.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft “kennis genomen van” de beelden rond de kerkgang in Urk en Krimpen aan den IJssel en betreurt de gang van zaken. Het CIO wijst op de verantwoordelijkheid van de (lid)kerken zelf, maar spreekt haar waardering uit voor het overgrote deel van de aangesloten kerken/ kerkgemeenschappen die zich wel houden aan het dringende advies in de routekaart voor de kerken. Daarin wordt geadviseerd bij voorkeur digitale kerkdiensten te houden en in dringende gevallen diensten met niet meer dan dertig kerkgangers te laten plaatsvinden. De organisatie roept “ook de kerken die vandaag in het nieuws zijn geweest op in deze hun verantwoordelijkheid te nemen”.

