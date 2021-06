Mama Sranan roept de Surinamers in Nederland op. ‘Je gaat vandaag voor je moederland opstaan.’

De kakofonie van stemmen zwelt aan naarmate de live-uitzending voor Suriname dichterbij komt. In een wirwar van laptops, snoeren, camera’s en kabels benen Aroen Bridjmohan en Radjini Alakhramsing van stichting Sewa4SU heen en weer tussen technici, cameramensen, presentatoren, musici en gasten. Allemaal willen zij iets van dit echtpaar, dat een grote live-uitzending op poten zette om geld en goederen op te halen voor het door Covid-19 getroffen Suriname.

Met nog enkele minuten te gaan tot de start van de vier uur durende uitzending, die te volgen is op de Surinaamse televisie, het Nederlandse Ziggo en KPN én via YouTube, is het ineens stil. “We nemen een moment”, heeft Alakhramsing net aangekondigd. “Een moment om het universum te bedanken dat we vandaag een mooi programma mogen neerzetten voor ons geliefde Suriname.”

Een paar laatste dingen moeten nog gebeuren; de microfoons worden gecheckt, iemand van de techniek mist een draaiboek, zanger John Oldenstam controleert of zijn kleding goed zit. En dan begint de uitzending. Geen moeite lijkt gespaard: er zijn tafelgasten, muzikanten, verslaggevers die backstage rondlopen, filmpjes uit Suriname en een belteam om donaties aan te nemen. Ondertussen wordt de bara uitgeserveerd – gekruide en gefrituurde deeghapjes uit Suriname. Kroepoek staat in het keukentje.

Mama Sranan roept ons op, drukken de vier presentatoren kijkers op het hart. ‘Je gaat vandaag voor je moederland opstaan’, zeggen ze streng tegen de camera.

519 doosjes paracetemol en tweeduizend mondkapjes

In de naastgelegen tent komen de donaties paracetamol binnen. Sanjay Bhagwant beent naar binnen en kiepert een plastic tas om in de daarvoor bestemde bak. Een deel van de doosjes heeft hij zelf gekocht, vertelt hij, een deel is gedoneerd door zijn Marokkaanse collega’s. Graciella Scholtes heeft dan al 519 doosjes paracetamol en tweeduizend mondkapjes neergezet. Opgehaald bij de Surinaamse supermarkten in Zoetermeer en gedoneerd door familie, vrienden en de CDA-fractie in haar gemeente, vertelt ze. Achterin de tent worden al die kleine doosjes overgeheveld in hoge dozen die woensdag op hete vliegtuig naar Suriname gaan.

Paracetamol is in Nederland goedkoop en in Suriname schreeuwend duur, zo verklaart Ronald Ramzan van Sewa4SU de inzameling. De lichtere covidpatiënten hebben veel baat bij de pijnstillende en koortsverlagende pillen.

Maar het evenement dient niet enkel om donaties op te halen van Nederlanders. Sewa4SU wil ook Surinamers op het hart drukken zich aan de lockdown te houden en zich te laten inenten. “Tijdens de aankondiging van de lockdown waren mensen gewoon aan het dansen”, zegt Ramzan “Daar worden wij als diaspora boos van. Mensen kennen mij in Suriname wel een beetje, dus ik zeg daar wat van. Net als met de vaccinaties. Ik zeg: ik heb ook gewoon AstraZeneca gehad. Nu staan er allemaal rijen voor de vaccinatielocaties.”

Inzamelingsactie voor Suriname. Live-uitzending op diverse kanalen in Nederland en Suriname met diverse sprekers en muziek. Graciëlla Scholtes (links) heeft een paar dozen paracetamol en mondkapjes langsgebracht. Beeld Inge van Mill

Bij de drie mannen van het belteam, die nog met telefoons en simkaarten aan het hannesen zijn, komen even later de eerste belletjes al binnen. De bellers zijn vooral ouderen die niet weten hoe ze online moeten doneren. “Ik schrijf al hun gegevens op en dan bel ik ze morgen terug om te helpen”, besluit Sanjay Sewbaransingh.

Sewbaransingh maakt zich grote zorgen over Suriname. “Ik ben er behoorlijk emotioneel van. Ik ben ook niet gelukkig momenteel. Ik was er in januari nog en toen waren er maar drie coronagevallen. Door eigenwijsheid en verveling van mensen heeft het nu zo ver kunnen komen.” '

Hij heeft een eigen bedrijf en doneerde daarmee een ambulance. “Ik voel me zeker verantwoordelijk”, zegt hij. “Voor de mensen. Ik heb 27 Surinaamse medewerkers in dienst, collega’s. Die hebben allemaal een gezin. Ik hou van het land.” Hij vindt het prachtig, de live-uitzending en inzameling. “Ik ben trots dat ik hier deel van mag uitmaken.”

Lees ook:

Dodelijke derde golf jaagt geschrokken Surinamers naar het vaccinatiecentrum

Het vaccinatiewantrouwen is groot in Suriname. Maar de dodelijke derde golf lijkt daarin verandering te brengen. ‘Zonder prik kan het allemaal veel erger worden.’