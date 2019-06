Makers en verkopers van zelfdodingsmiddelen leveren niet langer aan particulieren

Flauwekul, noemt voorzitter Jos van Wijk van de Coörperatie Laatste Wil (CLW) de nieuwste maatregel van de regering om suïcide te voorkomen. Een gedragscode, ondertekend door fabrikanten en handelaren van chemische stoffen, detailhandel en webwinkels, moet verhinderen dat particulieren middelen kunnen aanschaffen die voor zelfdoding kunnen worden gebruikt. Dat hebben ze afgesproken met minister Hugo de Jonge van volksgezondheid.

“Vanuit veiligheidsoverwegingen begrijp ik dat we willen voorkomen dat grote hoeveelheden van zulke stoffen op de markt komen”, zegt Van Wijk. “Maar voor kleine hoeveelheden is deze maatregel pure betutteling, ik zie het als een cadeautje voor coalitiepartner ChristenUnie.” De CLW is een vereniging die zich inzet voor een middel waarmee mensen op eigen regie uit het leven kunnen stappen. De coöperatie heeft naar eigen zeggen 23.000 leden.

De gedragscode komt er nadat de CLW vorig jaar een zelfdodingspoeder, aangeduid als middel X, ter beschikking wilde stellen aan leden. De CLW zag daar vanaf omdat het Openbaar Ministerie actie ondernam. Van Wijk: “Zeker 1100 leden hadden interesse maar toen bleek dat de vervolging van deze mensen boven de markt hing, hebben we besloten het middel niet te delen.”

Het aantal mensen dat met chemische stoffen een einde aan het leven wil maken, lijkt te stijgen, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Vorig jaar hebben twintig mensen zo’n middel opzettelijk ingenomen, in de jaren daarvoor waren dat slechts enkele. De meeste mensen overleefden overigens de inname. Volgens de CLW bleek uit een enquête dat 7 procent van hun leden de beschikking heeft over een ‘laatstewensmiddel’. Dat zijn ruim 1500 mensen.

Wassen neus

Standpunt van het kabinet is dat suïcide zoveel mogelijk moet worden voorkomen, ongeacht welk middel hiervoor wordt gebruikt. Minister De Jonge beloofde daarom vorig jaar om met maatregelen te komen die moeten voorkomen dat particulieren zelfdodingsmiddelen in handen krijgen.

De gedragscode is daar een uitwerking van. In de code spreekt de markt af dat de verkoop van bepaalde stoffen in de gaten wordt gehouden. De naam van deze stoffen wordt met opzet niet genoemd, om mensen niet op ideeën te brengen. Fabrikanten, handelaren en winkels delen informatie onderling zodat er eventueel kan worden ingegrepen.

Volgens Jos van Wijk van de CLW is de maatregel een wassen neus. “In het buitenland verkopen ze bepaalde middelen wel, via internet heb je een pakketje zo in huis.” Een woordvoerder van de minister erkent dat het vrijwel onmogelijk is om te voorkomen dat bepaalde stoffen op de markt komen. “Maar je kunt wel proberen om het niet te gemakkelijk te maken. Met deze gedragscode worden vooral drempels opgeworpen.”

Dergelijke gedragscodes zijn niet uniek, zegt Martijn Hos namens de deelnemende brancheorganisatie Thuiswinkel.org, waarbij 2200 leden zijn aangesloten die online producten en diensten verkopen. “Er zijn ook alledaagse gebruiksmiddelen waarmee je explosieven kunt maken. Toezicht hierop is moeilijk, maar onderling kunnen we elkaar wel bijpraten over waar op te letten. Dat zullen we nu ook doen.”

Lees ook:

Ximena (19) kon dat zelfdodingsmiddel wel erg makkelijk kopen

In februari vorig jaar nam Ximena Knol een ‘zelfdodingspoeder’ in waarover sinds september op internet wordt bericht. Vader Randy en moeder Caroline verbazen zich erover hoe makkelijk hun dochter aan het middel kon komen. ‘We willen hierover de discussie aanzwengelen.’

Wie sterven wil, zou net zo snel hulp moeten kunnen vinden als een poeder voor zelfdoding

Ophef over het poeder van Coöperatie Laatste Wil mag er niet toe leiden dat het gesprek over de serieuze vraag rond voltooid leven stopt, zegt Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond.